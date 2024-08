Les nations insulaires du Pacifique "montrent la voie" pour protéger la planète des ravages du changement climatique et le reste du monde doit désormais leur apporter un soutien accru, a affirmé dimanche, le Secrétaire Général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignant que "si nous sauvons le Pacifique, nous sauverons le monde".

"Le Pacifique est un phare de solidarité et de force, de gestion de l'environnement et de paix", alors qu'une grande partie du monde est en proie aux conflits, à l'injustice et à la crise socio-économique, a indiqué M. Guterres à l'ouverture du Forum des îles du Pacifique à Tonga, affirmant que "(..) si nous sauvons le Pacifique, nous sauverons le monde".

"Les Etats insulaires du Pacifique ont un impératif moral et pratique de porter leur leadership sur la scène mondiale", a-t-il fait valoir.

Le SG des Nations Unies, a par ailleurs, indiqué que le Programme mondial de 2030 pour le développement durable - articulé autour des 17 objectifs ou ODD -, "est en train de vaciller".

"Le monde a beaucoup à apprendre de vous. Il doit également se mobiliser pour vous soutenir", a-t-il poursuivi.

Pour le chef de l'ONU, la pollution plastique étouffe la faune et la flore marines, et les gaz à effet de serre (GES), "provoquent le réchauffement des océans, l'acidification et la montée des eaux", ajoutant par ailleurs, que les îles du Pacifique "montrent la voie à suivre pour protéger notre climat, notre planète et nos océans".

Il a en outre rappelé les déclarations de la région sur l'élévation du niveau de la mer et sa détermination à opérer une transition juste vers un Pacifique sans combustibles fossiles.

"Les jeunes du Pacifique ont porté la crise climatique jusqu'à la Cour internationale de justice (CIJ)", a-t-il déclaré, soulignant que la région "a besoin de toute urgence", d'un soutien financier, de capacités et de technologies supplémentaires pour accélérer la transition vers les énergies propres et pour que les pays puissent investir dans l'adaptation et la résilience".

Le Forum est composé de 18 Etats membres, de l'Australie au Vanuatu, guidés par une vision à long terme et une stratégie pour 2050, visant à garantir la santé et le bien-être de tous en travaillant ensemble "pour tirer parti de nos forces collectives et construire un avenir meilleur".