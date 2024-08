La piscine olympique du parc omnisports de wilaya (OPOW) chahid Hamlaoui, dans la commune de Constantine et celle semi-olympique de la circonscription administrative Ali Mendjeli connaissent une affluence notable de la part des jeunes depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris lundi auprès du directeur de cet office, Boubakeur Benkara.

"Les deux piscines gérées par l'office du parc omnisports de la wilaya de Constantine, relevant du secteur de la jeunesse et des sports (DJS ) ont enregistré, cet été, une affluence notable, notamment de la part des jeunes venus de différentes communes", a indiqué M. Benkara, ajoutant, à cet égard, que quelque 7850 personnes dont des enfants et des jeunes ont profité des séances de natation dans ces deux lieux.

Créé en 1974, l'office du parc omnisports de wilaya de Constantine, assure également la gestion de 14 salles omnisports réparties sur plusieurs communes et deux stades de football avec des pistes d’athlétisme, implantés dans les communes de Zighoud et de Hamma Bouziane (Nord de Constantine), d'une capacité d’accueil de 3.000 places pour le premier et de 2.000 places pour le second, selon la même source.