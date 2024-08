L'escadron territorial de sécurité routière de la Gendarmerie nationale à Zeralda (Alger) a organisé une campagne de sensibilisation sous le slogan "tous concernés par la réduction des accidents de la route", et ce dans le cadre de la mise en œuvre du plan spécial de sécurisation de la saison estivale 2024, a indiqué, lundi, un communiqué de ce corps de sécurité.

Cette campagne de sensibilisation visant à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter le code de la route notamment la signalisation, a consisté à assurer la présence des éléments de la gendarmerie sur le terrain pour orienter les conducteurs notamment durant le week-end, qui enregistre un trafic routier dense sur les axes d'Alger, durant la saison estivale, a précisé la même source.

Dans ce cadre, les efforts se sont focalisés sur "l'accompagnement des usagers de la route et leur sensibilisation aux répercussions des accidents de la route, aux dangers liés à l'excès de vitesse, aux dépassements et manœuvres dangereuses, et au non-respect de la distance de sécurité".

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont mis en garde contre "les risques liés à l'utilisation du téléphone portable et le manque de concentration au volant notamment à cause de la fatigue".

A ce titre, "les usagers de la route sont accompagnés, et ce à travers l'établissement de contraventions et la sensibilisation des citoyens", conclut le communiqué.