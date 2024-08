Les demandes d'inscription exceptionnelle en première année primaire au titre de l'année scolaire 2024-2025 seront ouvertes du 27 août au 8 septembre 2024 exclusivement via l'espace dédié aux parents sur le système d'information du secteur de l'éducation, a annoncé dimanche le ministère de l'Education nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la mise en œuvre des opérations liées à la rentrée scolaire 2024-2025 et conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, le ministère de l'Education nationale annonce que les demandes d'inscription exceptionnelle en première année primaire au titre de l'année scolaire 2024-2025 seront ouvertes de mardi 27 août à dimanche 8 septembre 2024, exclusivement via l'espace dédié aux parents sur le système d'information du secteur de l'éducation nationale", lit-on dans le communiqué.

"Les demandes d'inscription exceptionnelle en première année primaire pour les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2019 sont déposées via le lien : "https://awlyaa.education.dz", a précisé le ministère.

Le système d'information du secteur de l'éducation permet aux parents de "choisir une seule école parmi celles disposant de places pédagogiques en première année primaire", selon le communiqué, qui précise que "les demandes d'inscription exceptionnelle en première année primaire sont traitées par le système selon deux critères : les places pédagogiques disponibles et la date de naissance".

"L'inscription exceptionnelle est effectuée dans les écoles primaires comptant en moyenne moins de 34 élèves par groupe", a souligné le ministère, ajoutant que "les listes des enfants admis à l'inscription seront affichées au niveau des écoles primaires concernées, le samedi 14 septembre 2024, et via l'espace dédié aux parents, le jour même".

Les enfants admis et inscrits doivent rejoindre l'école le jour de la rentrée scolaire 2024-2025, sachant que "tout enfant qui ne rejoint pas son école au plus tard le 30 septembre 2024 perd son inscription exceptionnelle et est remplacé par l'enfant suivant sur la liste", a prévenu le document.

"Les bénéficiaires d'une inscription exceptionnelle en première année primaire n'ont pas le droit de changer d'école dans la même wilaya pendant l'année scolaire", a ajouté le ministère, précisant que "toute inscription exceptionnelle en première année primaire effectuée en dehors du système d'information du secteur de l'éducation nationale est considérée nulle et non avenue".