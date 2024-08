L'or s'est maintenu près de ses plus hauts records lundi, soutenu par un dollar plus faible et des propos accommodants du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, renforçant les attentes d'une baisse des taux d'intérêt en septembre.

L'or au comptant a progressé de 0,6% à 2.524,30 dollars l'once, soit environ 7 dollars de moins que le record de 2.531,60 dollars atteint la semaine dernière.

Les contrats à terme sur l'or américain ont également gagné 0,6% à 2.560,40 dollars.

Le dollar a atteint son plus bas niveau depuis plus d'un an, rendant l'or moins cher pour les autres détenteurs de devises.

Concernant les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 1% à 30,1 dollars. Le platine a gagné 1% à 972,45 dollars et le palladium a reculé de 0,3% à 959,75 dollars.