Plus de 10.000 exploitations agricoles, toutes filières confondues, ont été recensées à Blida à l'issue du Recensement général de l'agriculture (RGA) réalisé dans cette wilaya au même titre que dans l'ensemble des wilayas du pays, a-t-on appris dimanche de la Direction des services agricoles (DSA).

Lancé du 19 mai jusqu'au 27 juillet derniers, le RGA a abouti au recensement de 10.000 exploitations agricoles collectives et individuelles activant sur le territoire de la wilaya, a indiqué à l'APS le directeur du secteur, Kamel Foudhala.

"Vingt trois (23) ans après l'organisation du dernier recensement du secteur, le nombre d'exploitations agricoles n'a pas beaucoup changé", a-t-il ajouté, notant néanmoins que "huit (8) parmi elles se sont transformées en unités de production".

Il a souligné que les responsables en charge de ce RGA, au nombre de 84 cadres mobilisés pour l'opération, s'attellent actuellement à l'examen et l'analyse des données et informations collectées, devant servir de base pour l'élaboration de la stratégie générale du secteur à l'avenir, aux plans local et national".

Cette 3e opération du genre, après les RGA de 1973 et 2001, a permis la collecte de nouvelles données actualisées, sur entre autres, la ressource animale nationale, les terres agricoles exploitées et le volume d'eau affecté à l'irrigation agricole et au développement du secteur, afin de remédier aux insuffisances.