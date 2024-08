Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé une réunion de la Commission nationale d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, lors de laquelle il a souligné la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités nationales et la modernisation des instruments juridiques pour contenir efficacement ces menaces, indique un communiqué du ministère des Finances.

Dans son allocution lors de cette rencontre, tenue dimanche au siège du ministère, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, en sa qualité de vice-président de la Commission, M. Faid a souligné "l'importance stratégique des efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme face aux défis actuels", insistant sur "la nécessité de poursuivre le renforcement des capacités nationales et la modernisation des instruments juridiques et réglementaires pour contenir efficacement ces menaces", a précisé la même source.

Il a, en outre, indiqué que cette réunion, la sixième du genre en 2024, s'inscrit dans le cadre d'une série de réunions périodiques et extraordinaires pour un suivi minutieux des travaux des groupes de travail spécialisés constitués au sein de la Commission nationale, ajoutant que la Commission continuera à tenir des réunions mensuelles jusqu'à la fin de l'année pour une meilleure coordination et la réalisation des objectifs escomptés.

Le ministre a évoqué les progrès réalisés dans le cadre des travaux de la commission de coordination nationale, ayant permis de finaliser le rapport suivant la période d'observation dans les délais impartis avec le Groupe d'Action Financière, indique le communiqué.

Lors de cette réunion, deux exposés ont été présentés, portant sur l'état d'avancement des travaux en cours au sein de la commission de coordination nationale en charge du suivi de la mise en œuvre des différentes actions recommandées, visant à aligner le système national de prévention et de lutte contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sur les normes internationales les plus récentes.

Le rapport complémentaire sur l'évaluation des risques de financement du terrorisme a également été présenté, ainsi que la stratégie nationale de prévention et de lutte contre ces risques.

Les préparatifs pour la réunion prévue avec le groupe d'action financière ont été, également, évoqués lors de cette session, ajoute le communiqué.

Le ministère a rappelé qu'une copie du résumé exécutif du rapport national partiel sur l'évaluation des risques du blanchiment d'argent et de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent a été remise à toutes les parties concernées.

Cette démarche vise à généraliser les informations à toutes les autorités compétentes afin de mettre en place les mesures préventives et dissuasives adéquates et garantir ainsi une appréhension unifiée des risques du blanchiment d'argent, selon le communiqué.

Le résumé exécutif des résultats du rapport national partiel a été publié sur le site officiel de la cellule de renseignement financier.

Au terme de cette réunion, M. Faid a appelé à renforcer la coopération et la coordination entre toutes les autorités compétentes pour assurer une exécution efficace du plan adopté, soulignant l'importance de continuer à travailler sérieusement pour la réalisation des objectifs nationaux dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Il a également fait savoir que "les efforts actuels permettront de renforcer la place de l'Algérie sur la scène internationale en tant qu'Etat engagé dans la lutte contre le crime financier sous toutes ses formes, notamment ceux liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme", conclut le communiqué du ministère.