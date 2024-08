Plusieurs projets de développement structurants, tous secteurs confondus, ont été lancés ces dernières années au titre des différents programmes de développement dans la wilaya d'El-Meniaa pour y améliorer le cadre de vie général, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

El-Meniaa s'est vue accorder, pour les secteurs de Jeunesse et Sports et de l'Education nationale, d'une dizaine de projets (lancement ou inauguration) consistant en la réalisation d'aires de jeux dans différents quartiers du chef lieu de la commune, d'un nouveau siège de la direction de l'Education, de six classes d'extension et d'une salle de cours pour enfants autistes, ainsi que de deux cantines scolaires, a indiqué le wali d'El-Meniaa, Mokhtar Benmalek.

En matière de prestations de santé, le même responsable a fait part du lancement de chantiers de deux salles de soins au niveau des quartiers Taghit et Belbachir, ainsi que de l'extension de la salle de soins du quartier d'Ouled-Zeyd.

Par souci d'améliorer le service public et de rapprocher l'administration du citoyen, il a été procédé au lancement des projets de deux annexes communales aux quartiers Taghit et Ouled Fradj, de l'extension du service biométrique de la commune d'El-Meniaa, de deux bureaux de poste aux quartiers Ouled-Zeyd et Adriane.

Selon le chef de l'exécutif, des actions d'aménagement urbain et la réalisation des voies et réseaux divers, font partie du programme d'amélioration du cadre de vie de la population locale.

La commune de Hassi El-Gara a bénéficié, de son coté, d'une série de projets portant aménagement urbain dans six (6) quartiers et d'une place publique, ainsi que la réalisation de l'éclairage public à travers sept quartiers.

Outre l'inauguration d'une aire de jeux jouxtant le stade communal, Hassi El-Gara a bénéficié du lancement d'un projet d'hippodrome et d'opérations de réhabilitation des stades de proximité des quartiers El-Bour, Djerif et Diyar El-Batène, a fait savoir le chef de l'exécutif de la wilaya.