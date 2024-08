Seize (16) nouveaux établissements scolaires seront ouverts dans la wilaya de Blida pour accueillir les élèves à la prochaine rentrée scolaire 2024/2025, a-t-on appris lundi, auprès des services de la wilaya.

Sur ces 16 établissements, 11 sont des groupes scolaires qui seront ouverts dans les communes de Mouzaïa, Bouaârfa, Chebli, Oued Djer et Bouinane, ainsi qu’au pôle urbain "feu Moudjahid Ahmed Ferroukhi" (Haouch Errih) de Meftah, a-t-on précisé.

Les nouvelles structures ont été réalisées dans le but d’assurer des conditions de scolarité idoines aux enfants des familles relogées dans les nouveaux sites d'habitation, est-il expliqué.

Il est aussi prévu la réception, à la prochaine rentrée scolaire, de trois nouveaux CEM à Bouaârfa, Safsaf et Haouch Errih, dans la commune de Meftah, en plus de deux (2) lycées à Bougara et d'un 3e à Safsaf, commune de Meftah, à l'extrême Est de Blida, selon la même source.

Les services de la wilaya ont, par ailleurs, souligné la réalisation attendue, au titre des efforts visant à réduire la surcharge des classes, de 88 classes d’extension, deux CEM avec demi-pension et six (6) cantines scolaires pour assurer des repas chauds aux élèves.

Le secteur de l'éducation a aussi bénéficié d'une enveloppe de plus de deux (2) milliards de DA destinés au réaménagement et à la réhabilitation de différentes écoles primaires de la wilaya.

Pour rappel, le secteur sera renforcé durant les prochains mois, avec six (6) nouveaux établissements scolaires lancés en réalisation dans plusieurs communes, en vue d'améliorer les conditions de scolarité.