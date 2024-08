Une enveloppe financière de 530 millions DA a été allouée durant le mois d’août courant pour la réalisation de projets d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans plusieurs communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, apprend-on lundi du directeur de l’administration locale (DAL), Tahar Merika.

Cette enveloppe a été dégagée pour la réalisation de cinq projets après une demande formulée par la direction locale des ressources en eau sur la base de fiches techniques adressées au ministère de tutelle, a précisé le même responsable.

Ces projets portent ainsi sur la réalisation d’un forage de remplacement à mechta Sensa dans la commune d’Ain Babouche, de l’approvisionnement en eau potable de la mechta Bir Lasfar dans la commune de Henchir Toumghani ainsi que sur la réalisation, la rénovation et l’équipement de canalisations de transfert et de pompage d’eau potable dans les communes d’Oum El Bouaghi, Ain Fakroun, Sigus et F’kirina, selon la même source.

Ils concerneront aussi l’acquisition de pompes, d’un transformateur électrique et d’équipements électriques pour des forages d’eau potable outre l’élimination des "points noirs" des réseaux d’assainissement dans les communes d’Ain Beida, El Amiria, Meskiana et Oum El Bouaghi, est-il noté.