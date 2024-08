Les traitements du mal de gorge

Le traitement du mal de gorge dépend de la cause.

En cas d’angine virale, le traitement est symptomatique (médicament antipyrétique et antalgique pour diminuer la fièvre et les douleurs de type paracétamol, collutoire pour soulager la douleur également). Si le mal de gorge ne passe pas, il peut s’agir d’une surinfection bactérienne. Il faut alors un traitement antibiotique. Un mal de gorge qui ne cède pas en quelques jours doit vous amener à consulter à nouveau votre médecin.

Les pharyngites ou angines bactériennes sont traitées avec des antibiotiques, des antalgiques et antipyrétiques si besoin.

Une laryngite virale est soignée avec des traitements symptomatiques (médicaments pour faire baisser la fièvre et diminuer la douleur).

Si votre mal de gorge est du à une allergie, aux pollens par exemple, le traitement consiste en la prise d’antihistaminiques, éventuellement de corticoïdes.

Lorsque la gorge est irritée, il est possible de se soulager en prenant des pastilles ou collutoires contenant des antibactériens (action antiseptique), des anesthésiques locaux (action antalgique), des extraits de plantes aux propriétés adoucissantes.

Le traitement des mycoses buccales repose sur des traitements antifongiques locaux.

Soigner un mal de gorge sans médicaments

"Quand on a mal à la gorge, il est important de boire beaucoup. Plus on boit et plus la salive est abondante. La douleur est d’autant plus forte que la gorge est sèche et la salive soulage", indique le Dr Nils Morel.

En cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, ou en complément des traitements médicamenteux, vous pouvez tester quelques remèdes de grand-mère. Le citron fait partie des remèdes "maison" phare. Mélangez par exemple 2cl de jus de citron avec 5cl d’eau tiède, puis faites des gargarismes 3 à 4 fois par jour avec ce mélange ou mélangez le jus d’un citron avec la même quantité d’eau chaude et une cuillerée à soupe de miel, à boire chaque soir.

Le thym est également un remède naturel des maux de gorge. Vous pouvez préparer une infusion avec 30g de thym séché, le jus d’un demi citron, 50 cl d’eau et 1 cuillerée à café de miel de romarin.