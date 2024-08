On évite de s'enrhumer

Comme le rhume est la principale cause de sinusite, le prévenir est aussi le meilleur moyen d'éviter une crise de sinusite. Pour les rhinites allergiques, la prise en charge de l'allergie réduit considérablement la fréquence des crises. Pour les rhinites infectieuses, il existe moult compléments alimentaires qui aident à réguler l'immunité notamment les gélules à base d'échinacée. Le Dr Gilles Ayoun, ORL à l'Institut français de chirurgie du nez et des sinus, conseille pour sa part une cuillère de miel tous les matins : "C'est presque un médicament anti-infection". On peut aussi essayer les cures de propolis, de gelée royale ou encore la vitamine A à faible dose.

On se lave le nez tous les jours

Mais éviter le rhume n'est pas toujours possible. Si le nez est pris, un bon moyen de le drainer consiste à procéder à des lavages de la muqueuse du nez. On peut acheter des dosettes de sérum physiologique, des sprays d'eau thermale qui ont des vertus anti-inflammatoires, des sprays d'eau de mer ou du sérum hypertonique (salé à plus de 9 g/l). Ce dernier a l'avantage de mieux lutter contre l'œdème. A renouveler soir et matin pendant toute la saison froide.

On part en cure thermale

De nombreuses eaux thermales, hydrochlorées ou sulfurées sont bénéfiques pour les voies respiratoires. On pratique en station une multitude de soins pour assainir les muqueuses comme les "douches pharyngées". Mais le must, c'est la technique de Proetz, qui peut être réalisée en cure ou en cabinet. Concrètement, le praticien remplit les fosses nasales d'un liquide bactéricide, l'appareil crée une dépression qui va "aspirer" le liquide dans le sinus. " C'est d'une efficacité redoutable, estime le Dr Gilles Ayoun. Avec cette méthode, on arrive à guérir des sinusites bloquées." Le lavage de Proetz prévient aussi le passage à la chronicité.