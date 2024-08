Les sinusites sont fréquentes chez l’adulte. Les rhino-sinusites aiguës sont le plus souvent virales

et les plus fréquentes ne présentent pas de risque de complications.

Qu'est-ce qu'une sinusite ?

"On parle de sinusite mais il s’agit le plus souvent de rhino-sinusite car il n’y a pas de sinusite sans atteinte du nez", rectifie le Pr Christian Dubreuil, ex-chef de service du service d'otologie et oto neurochirurgie du centre hospitalier Lyon sud. La sinusite est une infection virale le plus souvent. "La rhino-sinusite se transforme en sinusite car les sécrétions visqueuses du nez et la muqueuse nasale épaissie par l’œdème (inflammation), bouchent l’orifice de drainage des sinus en particulier des sinus maxillaires. Dans moins de 5% des cas, la rhino-sinusite virale peut se compliquer d’une infection bactérienne", informe le médecin.

Une sinusite est dite aiguë si elle dure moins de 3 semaines et chronique si elle persiste plus de 3 semaines. On distingue les sinusites maxillaires, (touchant les sinus maxillaires), frontales (sinus frontaux), ethmoïdales (sinus ethmoïdaux), sphénoïdales (sinus sphénoïdaux). "Les sinusites maxillaires sont les plus fréquentes (90% des cas) ; les plus rares, mais les plus graves, sont les sinusites frontales et sphénoïdales. Elles peuvent entraîner des complications orbitaires (abcès de l’œil), cérébrales (méningite) et des thrombo-phlébites cérébrales. La sinusite ethmoïdale est surtout l’apanage de l’enfant", précise le Pr Dubreuil.

Qu'est-ce qui peut provoquer une sinusite ?

L’origine d’une sinusite aiguë succède le plus souvent à une rhinite. Cette rhinite peut être de nature infectieuse (rhume), allergique ou inflammatoire.

La cause peut être dentaire pour la sinusite maxillaire alors que les causes traumatiques sont moins fréquentes.

"Une sinusite chronique peut être liée à une infection dentaire, peut faire suite à une rhino-sinusite aiguë, être la complication d’une polypose nasale (polypes dans le nez) ou, plus rarement, à un problème de maladie muco-ciliaire", informe le médecin.

Il faut y ajouter les sinusites chroniques allergiques : rhinosinusites allergiques saisonnières ou liées à un allergène domestique.

Quels sont les symptômes de la sinusite ?

Les symptômes de la sinusite dépendent du type de sinusite.

"Une sinusite virale se signale par un sinus bouché, des sécrétions nasales claires ou jaunes, une pesanteur de la face sous les yeux", indique le Pr Dubreuil.

Lorsqu’elle se surinfecte, on parle de sinusite bactérienne. Celle-ci est le plus souvent maxillaire, généralement unilatérale (un seul côté). "Les symptômes sont alors de la fièvre, une sensation de nez bouché du côté de la sinusite (le sinus étant bouché), une douleur pulsatile au niveau des sinus lorsqu’on se penche en avant, maximale en fin d’après-midi et la nuit, un mouchage vert qui signe l’infection bactérienne", décrit le médecin.

"Une sinusite frontale, elle, se signale par une douleur très vive autour d’un œil, voire au-dessus de l’œil, une sinusite sphénoïdale par une douleur à l’arrière de la tête et la présence de pus qui coule directement dans la gorge, une sinusite ethmoïdale par un gonflement des paupières supérieures ou inférieures, une conjonctive rouge, voire un œil qui ressort un peu de la cavité orbitaire (exoptalmie)", explique le Pr Dubreuil.

Les symptômes des sinusites chroniques sont différents. "Une sinusite chronique est installée depuis des mois, voire des années et donne rarement des douleurs, explique le Pr Dubreuil. Le nez est bouché d’un ou des deux côtés, la personne mouche un peu sale et a des sécrétions qui coulent dans l’arrière-gorge. Elle râcle la gorge en permanence. La toux est souvent le signe d’appel. Si une seule narine est bouchée, avec des troubles de l’odorat, ce n’est pas forcément une sinusite: il faut éliminer une tumeur", détaille-t-il.

Les sinusites d’origine allergique se signalent par un nez bouché des 2 côtés, un écoulement nasal clair ou pas d’écoulement du tout si les sinus sont complètement bouchés, mais une sensation de pression de pesanteur au niveau des sinus maxillaires.

Comment se diagnostique-t-elle ?

Le diagnostic d’une sinusite aiguë est clinique par l’interrogatoire, les symptômes sont suggestifs pour faire le diagnostic. Tous les symptômes doivent être présents et pas seulement un nez bouché d’un ou des 2 côtés! Beaucoup de rhinites simples sont traitées comme s’il s’agissait de sinusite "Une radiographie des sinus n’a pas d’intérêt lorsqu’il s’agit d’une sinusite maxillaire", précise le Pr Dubreuil. En revanche, un scanner est effectué pour confirmer le diagnostic d’une sinusite frontale, ethmoïdale et sphénoïdale.

Quels traitements en cas de sinusite ?

Une sinusite virale guérit toute seule. Un traitement symptomatique permet de soulager les symptômes. "Un vasoconstricteur sous forme locale décongestionne le nez et l’orifice de drainage des sinus, le paracétamol soulage les douleurs", détaille le Pr Dubreuil. Celui-ci vous conseille pour désinfecter le nez de façon naturelle du sérum salé le plus hypertonique possible (12- 14 pour 1000). Plus il est salé et plus il est efficace. "Cela va drainer et diminuer l’œdème", explique-t-il.

Lorsqu’il s’agit d’une sinusite qui s’est surinfectée, un traitement antibiotique est prescrit en plus du traitement symptomatique (cépaholsporines de deuxième génération, Amoxicilline-acide clavulanique), et souvent en plus un traitement corticoïde nasal sur une courte période pour mieux réduire l’œdème muqueux.

Le traitement des sinusites chroniques dépend de la cause :

Si la cause est d’origine dentaire, on résèque la cause dentaire à la racine (apex) et on effectue un drainage des sinus maxillaires.

Si l’origine de la sinusite chronique est une polypose naso-sinusienne, un traitement médicamenteux est entrepris pendant 3 à 6 mois: lavages de nez avec du sérum salé, corticoïdes par voie nasale. En cas d’échec de ce traitement, une chirurgie peut être effectuée pour retirer les racines des polypes. En cas de sinusite aiguë qui s’est chronicisée, "nous effectuons un drainage des sinus par voie endoscopique: une méatotomie", indique le Pr Christian Dubreuil. Pour les sinusites allergiques, le traitement repose sur la prise d’antihistaminiques et de cortico-stéroïdes intra-nasaux.

Comment soigner une sinusite naturellement ?

Vous pouvez soigner une sinusite virale sans fièvre avec des médicaments sans ordonnance : spray nasal à l’eau de mer pour drainer et réduire l’œdème, paracétamol si vous avez mal. Côté phytothérapie, vous pouvez préparer des infusions à boire, à inhaler ou pour faire des lavages de nez.

Par exemple, vous pouvez préparer une infusion avec 20g d’eucalyptus globuleux, 20g de feuilles de thym, 20g de myrte vert, 20g de bractées de tilleul, 20g de bourgeons de pin. Mettre 4 cuillères à soupe dans 1l d’eau froide, à faire en décoction 3mn, puis infuser 10mn. Filtrer et boire sur la durée des symptômes, et faire des inhalations ou des lavages de sinus. (1)

Sinusite et Covid : comment faire la différence ?

"Le signe particulier du Covid-19 est l’anosmie associée à un rhume. Cette perte d’odorat doit alerter si vous avez une rhino-sinusite", informe le Pr Dubreuil. Une rhino-sinusite banale, virale, peut être liée à une infection par le coronavirus. Mieux vaut faire un test de dépistage. "Enfin, la Covid peut se compliquer comme toutes les infections virales d’une surinfection bactérienne", souligne le médecin. Vous pouvez ainsi avoir une sinusite bactérienne lors d’une infection à la Covid-19.

Combien de temps dure une sinusite ?

Une sinusite aiguë virale guérit en moins d’une semaine en général, une sinusite aiguë bactérienne cède en quelques jours après la prise d’antibiotiques. Lorsqu’une sinusite dure plus de 3 semaines, c’est que la sinusite aiguë s’est chronicisée. Est-elle contagieuse ? "Une rhino-sinusite virale est contagieuse comme toutes les autres infections virales, comme les rhinopharyngites", informe le médecin. Aussi, si vous avez une rhino-sinusite, il faut veiller à protéger les personnes fragiles de votre entourage.

Dans quel cas consulter en cas de sinusite ?

Si vous avez des douleurs de la face importantes, de la fièvre, que vous mouchez vert, vous avez une infection bactérienne. Il est recommandé de consulter votre médecin. Il faut également prendre un avis médical si vous avez des symptômes de sinusite chronique.