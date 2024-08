Le Championnat d'Algérie de calcul mental "Soroban" aura, lieu le 14 septembre à Tamanrasset, a-t-on appris des organisateurs.

Cette manifestation, d'une journée, organisée par Diamond Brain Academy de Tamanrasset, sous le haut patronage du wali de Tamanrasset et en collaboration avec la direction de la Jeunesse et des Sports locale (DJS), verra la participation de plus de 500 enfants âgés entre 4 et 15 ans, représentant une dizaine de wilayas du pays.

Cet événement, qui sera supervisé par des professeurs spécialisés dans cette discipline et sept (7) juges-arbitres, à leur tête le juge international Nawel Bembarek, vise à "vulgariser cette activité auprès des enfants et à optimiser leurs aptitudes en prévisions des compétitions internationales", a-t-on noté.

La même source a précisé que le programme du Championnat prévoit des examens en rapport avec le niveau scolaire et la classe d'âge, sachant que les participants auront 10 minutes pour résoudre 100 opérations de calcul mental. La clôture donnera lieu à la remise des récompenses aux lauréats dans 5 catégories d'âge.

Le concours vise à généraliser les activités scientifiques et intellectuelles chez l'enfant, développer le potentiel des jeunes, mettre à jour des vocations et des capacités, selon des normes internationales et préparer les concurrents aux compétitions arabes spécialisées, qui se dérouleront fin 2024, dont le lieu n'a pas encore été déterminé, a affirmé Mme Bembarek, mettant l'accent sur le caractère stimulant de ces joutes.

A noter que le calcul mental (Soroban) est une activité cérébrale et technique de loisirs éducatifs conçue pour les enfants, qui favorise le développement des capacités, de l'imagination et de la confiance en soi.

Ces programmes aident également au développement personnel, de la concentration et des capacités mentales des enfants âgés entre 4 et 15 ans.