La contribution de la Fédération de France du Front de libération nationale (FLN) au transfert de la Révolution algérienne sur le sol français, à travers les actions armées de l'Organisation spéciale (OS), a été évoquée hier à Alger.

"De toute l'histoire des mouvements de résistance, seul le peuple algérien a réussi à déplacer la Guerre d'indépendance sur le sol ennemi", a déclaré le moudjahid et écrivain, Aissa Kasmi, lors d'une conférence organisée au forum d'El Moudjahid et consacrée au 66e anniversaire du déclenchement des actions armées en France, conduites par les commandos de l'OS entre le 25 août et septembre 1958.

Il a relevé que cette démarche, en dépit de sa "difficulté extrême", a été envisagée depuis le Congrès de la Soummam qui a "acté l'option révolutionnaire pour l'indépendance du pays", rappelant, à cette occasion, que ces actions ont été menées à travers "242 attaques ayant ciblé 181 objectifs en France".

Il a ajouté que la Fédération de France du FLN "a réussi à atteindre ses objectifs, à savoir démontrer la force de la Révolution, desserrer l'étau militaire colonial autour de la lutte armée à l'intérieur du pays et contrecarrer l'embargo médiatique français en informant l'opinion publique internationale du combat du peuple algérien".

Le conférencier a abordé, par ailleurs, l'apport financier de l'émigration algérienne en France, assurant que sa contribution a été d'un apport précieux au FLN et à l'Armée de libération nationale (ALN).

De son côté, la moudjahida Feriel Guarmia, membre de la Fédération de France du FLN, a mis en avant le rôle des Algériens en France qui "fournissaient le nerf de la guerre à la Révolution", de même que le moudjahid Abdelkader Bekhouche, également membre de cette Fédération, qui a précisé que "l'entraînement spécifique" dont ont bénéficié les Fidaiyine a permis d'"épargner les civils durant les attaques menées contre des symboles de l'économie française".

Intervenant lors de ce forum, le Secrétaire général de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), Hamza Aoufi, a indiqué, quant à lui, que le peuple algérien "a produit une Révolution et consenti des sacrifices extraordinaires. C'est la raison pour laquelle, nous devons être fiers de l'histoire glorieuse de notre pays", a-t-il conclu.