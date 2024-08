L'ancien Premier ministre libanais Salim Hoss est décédé dimanche à l'âge de 94 ans, a annoncé le chef du gouvernement Najib Mikati.

"Il s'est éteint au moment le plus difficile et le plus délicat où le Liban a besoin de sa conscience, de son sens national (...) de sa sagesse (...) et de sa bonne gestion des affaires publiques", a affirmé M. Mikati dans un communiqué.

Ce technocrate, économiste de formation, affirmait être venu à la politique "par accident". Né en 1929, orphelin dès son jeune âge, il était titulaire d'un doctorat en économie et gestion de l'Université d'Indiana (USA).