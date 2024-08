Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a mis en avant le rôle pivot de l'Algérie dans le renforcement de l'intégration économique en Afrique, et ce lors de sa participation à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) qui se tient les 24 et 25 du mois courant au Japon, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.

Lors des travaux de la TICAD, M. Oualid a mis en exergue les efforts de l'Algérie en faveur du renforcement de l'intégration économique en Afrique, à travers plusieurs projets stratégiques, pour ne citer que la route transsaharienne, la dorsale transsaharienne à fibre optique et le gazoduc reliant l'Algérie et le Nigeria", lit-on dans le communiqué.

Ainsi, l'Algérie, à travers l'organisation de la conférence africaine des start-up, contribue "efficacement à renforcer les partenariats entre les pays africains dans les domaines des start-up et de l'innovation technologique en Afrique", a soutenu le ministre.

Sur le plan politique, M. Oualid a assuré "le soutien de l'Algérie à la position africaine commune visant la réforme du Conseil de sécurité international et le renforcement en son sein de la représentation africaine", mettant l'accent sur l'impératif de "mettre en place de nouvelles politiques gouvernementales au niveau continental, en vue de lutter contre la fuite des cerveaux, réaliser le passage d'une économie axée sur les ressources à une économie axée sur le savoir".

En sus de sa participation aux séances officielles de la conférence, le ministre a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec le ministre d'Etat japonais aux Affaires étrangères, Tsuji Kiyoto et le ministre japonais de la Transition numérique, Taro Kano, ainsi que le Commissaire de l'Union africaine (UA) chargé du commerce et de l'Industrie, Albert Muchanga.