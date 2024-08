L'annexe de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes (ONAEA) de la wilaya de Mascara a recensé, à l'issue de l'année scolaire écoulée, 1.440 apprenantes et apprenants ayant reçu leurs attestations de réussite dans ses différentes sections, a-t-on appris, dimanche, auprès de cet organisme. Le responsable des statistiques et de la formation de cette institution, Ali Beltach, a précisé en marge d'une cérémonie organisée en l'honneur des diplômés, qu'"avec 1.300 apprenantes,

les femmes constituent la majorité de cet effectif", faisant savoir que "les nouveaux diplômés ont reçu des attestations d'affranchissement de l'analphabétisme équivalente au niveau de la 5è année primaire, leur ouvrant droit à accéder au cycle d'enseignement moyen ou à la formation professionnelle".

La même source a fait observer que le nombre de personnes alphabétisées durant l'année scolaire 2023-2024 dépasse les objectifs tracés par l'annexe locale de l'ONAEA, fixé au départ à 1.300 apprenants et apprenantes. Dans ce contexte, M. Beltach a signalé que "les sections relevant de l'annexe de l'ONAEA au niveau de cette collectivité locale de l'Ouest a connu, cette année, un afflux important d'apprenants, particulièrement des femmes issues des zones rurales de la wilaya", qu'il a expliqué par l'adhésion de ces femmes aux campagnes de sensibilisation menées par son établissement.

Le même responsable a fait état du lancement, à partir de la mi-septembre prochain, d'une caravane de sensibilisation, en vue d'attirer de nouveaux apprenants dans les classes d'alphabétisation, indiquant que cette caravane sillonnera les zones rurales et urbaines de la wilaya.

Cette action sera menée en coordination avec les associations partenaires, à l'instar de l'association nationale "Iqraa" et "El Islah wa Il Irchad", a fait savoir M. Beltach , ajoutant que l'annexe de l'ONAEA de Mascara compte 350 classes d'alphabétisation encadrées par 343 enseignants contractuels.