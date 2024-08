Le continent africain est bien représenté à la 17e édition des Jeux paralympiques-2024 à Paris, prévue du 28 août au 8 septembre, avec un total de 39 pays dont l'Algérie, présents dans onze (11) disciplines.

L'Algérie avec 26 athlètes (18 hommes et 8 filles) est dans le Top cinq des pays africains les plus représentés aux joutes de Paris, derrière notamment l'Egypte avec 54 sportifs, l'Afrique du Sud (32) et la Tunisie (30).

Un total, 305 athlètes du continent africain sont inscrits pour prendre part au rendez-vous parisien, dont la cérémonie d'ouverture est prévue le 28 août dans la soirée. Les onze (11) disciplines sont : (para-athlétisme, para-powerlifting, para-judo, para-canoé, para-Tae kwondo, tennis de table, natation, volley-assis, goalball, para-triathlon et Rowling).

Les Pays africains présents à Paris :

Egypte : 54 athlètes

Afrique du Sud :(32)

Tunisie : (30)

Algérie : (26)

Nigeria : (23)

Rwanda : (13)

Kenya : (13)

Maurice : (06)

Namibie : (05)

Cameroun : (05)

Ouganda : (04)

Sénégal : (04)

Ethiopie : (04)

Ghana : (04)

Libye : (03)

Côte d'Ivoire : (03)

Les pays d'Angola, Gabon, Libéria, Malawi, Guinée-Bissau, Botswana, Centre Afrique, RD Congo, Bénin, Mali, Guinée, Burundi, Zambie, Cap-Vert, Congo et Zimbabwe, sont représentés par deux (2) athlètes. L'Erythree, Burkina Faso, Tanzanie, Mozambique, Togo et Niger le sont avec un (1) seul athlète.

Palmarès de l'Algérie en huit éditions

Palmarès du handisport algérien, à travers huit éditions et avant la 17e éditions qui s'ouvre dans trois jours à Paris (28 août-8 septembre 2024).

1992 (Barcelone): l'Algérie zéro (0) médaille

1996 (Atlanta/USA) : (2or, 2 argent, 3 bronze)

Mohamed Allek (2 or/100m et 200m), Fawzi Bellal (1 arg/5000m + 2 brz/800m et 1500m), Youcef Boudjeltia (1 arg/400m), Bachir Zergoune (1 brz/800m).

2000 (Sydney/Australie) : (3 or)

Mohamed Allek (3 or/100m, 200m et 400m).

2004 (Athènes/Grèce) :(6or, 2 argent, 5 bronze), Samir Nouioua (2 or/1500m et 5000m + 1 arg (800m), Safia Djelal (1 or/javelot), Karim Betina (1 or/poids + 1 brz/Club), Nadia Medjmedj (1 or/poids), Nine Messaoud (1 or/Judo -90kg), Hakim Yahiaoui (1 arg/disque), Mohamed Allek (1 brz/100m), Omar Benchihad (1 brz/1500m), Khaled Hanani (1 brz/1500m), Mohamed Aissaoui (1 brz/1500m).

2008 (Pékin/Chine) : (4 or, 3 argent, 8 bronze):

Karim Betina (1 or/poids), Kamel Kardjena (1 or/poids), Mouloud Noura (1 or/judo -60kg), Sid Ali Lamri (1 or/judo -66kg), Samir Nouioua (1 arg/800m + 1 brz/1500m)

Louadjeda Beniumessad (1 arg/javelot), Hamdi Sofiane (1 arg/200m,1 brz 100m), Nadia Medjmedj (2 brz/disque et poids), Zoubida Bouazoug ( 1 brz/judo -70kg)

Mounir Bakiri (1 brz/poids), Hocine Gherzouli (1 brz/poids), Sekhri Zine Eddine (1 brz/800m).

2012 (Londres/Angleterre) : (4or, 6 argent, 9 bronze):

Nassima Saifi (1 or/disque), Kamel Kardjena (1or/poids + 1 brz/javelot), Abdellatif Baka (1 or/800m), Mohamed Berrahal (1 or/disque + 1 brz/100m)

Samir Nouioua (1 arg/800m + 1 brz 1500m), Safia Djelal (1 arg/javelot), Karim Betina (1 arg/poids), Mounia Gasmi (1 arg/Club), Lynda Hamri (1 arg/Longueur)

Hocine Gherzouli (1 arg/poids), Lahouari Bahlaz (2 brz/ disque + Club), Mounir Bakiri (1 brz/poids), Zoubida Bouazoug (1 brz/judo -70kg), Sid Ali Lamri (1 brz/ judo -66kg), Mouloud Noura (1 brz/ judo -60kg)

2016 (Rio/Brésil) : (4or, 5 argent,7 bronze):

Samir Nouioua (1 or 1500m), Nassima Saifi (1 or disque+1 arg/poids), Abdellatif Baka (1 or/1500m), Asmahane Boudjadar 1 or/poids), Kamel Kardjena (1 arg/poids), Lahouari Bahlaz (1 arg/poids), Mohamed Berrahal (1 arg/100m), Mounia Gasmi (1 arg/Club), Nadia Medjmedj (2 brz/poids + javelot), Lynda Hamri (1 brz/Longueur)

Abdellaoui Chérine (1 brz/judo -52kg), Madjid Djemai (1 brz/1500m), Med Fouad Hamoumou (1 brz/400m), Sofiane Hamdi (1 brz/400m).

2020 (Tokyo/Japon): (4 or, 4 argent, 4 bronze):

Skander Djamil Athmani (1 or/400m+ 1 arg 100m), Abdellaoui Chérine (1 or/judo -52kg), Safia Djelal (1 or poids), Asmahane Boudjadar (1 or/poids), Nassima Saifi (1 arg disque), Kamel Kardjena (1 arg/poids), Abdelkrim Krai (1 arg/1500m), Mounia Gasmi (1 brz/Club), Walid Ferhah (1 brz/javelot), Lynda Hamri (1 brz/Longueur), Hocine Bettir (1 brz/Powerlifting).