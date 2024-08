Les journaux paraissant dans les wilayas du Sud-est du pays ont consacré hier leur Une à l’intense activité sur le terrain des candidats à la présidentielle du 7 septembre et leurs représentants, à l’entame de la deuxième semaine de la campagne électorale.

Titrant "la fièvre de la campagne monte en sa deuxième semaine", le quotidien Kaid News paraissant à El-Oued s’est intéressé aux sorties sur le terrain des candidats et leurs représentants à la rencontre des électeurs, soit à travers l’animation de meetings, soit des rencontres de proximité, et ce à travers différentes régions du pays en vue de les convaincre de la pertinence de leur programme, notamment dans la prise en charge des questions concernant le quotidien du citoyen.

Le journal a ainsi traité l’activité du candidat du Front des forces socialiste (FFS) M.Youcef Aouchiche qui a animé un meeting à Sétif, où il a affirmé que "le changement nécessite la mobilisation de la majorité silencieuse pour choisir le meilleur candidat appelé à conduire les affaires du pays".

"La responsabilité repose sur l’ensemble", a souligné M.Aouchiche, appelant à "adhérer à la démarche du changement pour l’édification d’Une Algérie forte de ses institutions et tirant sa légitimité de la souveraineté populaire", a poursuivi le journal.

Kaid News a aussi rapporté les déclarations du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, lors de sa tournée de campagne à l’Ouest du pays, affirmant, entre autres, que "l’évolution de la situation dans la région et les défis auxquels est confrontée l’Algérie imposent de bien percevoir l’importance de cette élection cruciale".

Pour sa part, poursuit le même journal, M.Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné que "les engagements contenus dans le programme du candidat indépendant sont loin d’être de simples promesses électorales, mais représentent un programme global qui constitue la poursuite d’un premier mandat jalonné de réalisations dans tous les domaines".

Le journal Tassili News paraissant à Djanet a abordé, de son côté, sous le titre "impérative préservation des acquis réalisés", l’essentiel des déclarations des soutiens du candidat indépendant M.Abdelmadjid Tebboune.

Pour le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, "la consolidation des acquis passe par la nécessité de servir la patrie et de transcender les clivages, en s’éloignant des discours susceptibles d’affaiblir la cohésion du tissu social", a rapporté le journal.

Tassili News revient aussi sur les activités de proximité de sensibilisation menées par les comités et associations soutenant le candidat indépendant M.Abdelmadjid Tebboune et appelant à une forte participation à la prochaine élection en optant pour le candidat indépendant, notamment dans les régions éparses de la wilaya de Djanet. Pour sa part, le journal El-Djadid El-Youmi, paraissant à El-Oued, a traité des déplacements à travers le pays des candidats et de leurs représentants au 10ème de la campagne électorale pour mobiliser l’électorat et faire valoir les points forts de leurs programmes.

El-Wahat (paraissant à Ouargla) a lui aussi focalisé sur les sorties de terrain des candidats et leurs représentants en vue de mobiliser les électeurs autour de leurs programmes en vue de "construire une solide économie nationale".

Les journaux paraissant au Sud-est du pays ont abordé, par ailleurs, les appels unanimes des candidats et leurs représentants à une forte participation à cette élection présidentielle, ainsi que la question du déploiement des permanences des candidats pour une plus importante mobilisation des citoyens et la vulgarisation du contenu des programmes électoraux qui leur sont proposés.

Hidaoui appelle à voter massivement pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune

Mustapha Hidaoui, cadre à la direction nationale de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, samedi dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), que le peuple algérien a rendez-vous avec l'histoire pour voter massivement en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour le parachèvement des réalisations lancées durant son premier mandat.

Animant un meeting populaire à la salle de conférences "le moudjahid Maazouz Abdelkader", dans le cadre de la campagne électorale, M. Hidaoui a souligné que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "a réussi à concrétiser de nombreuses aspirations et attentes du peuple algérien, et s'engage à la poursuite du processus d'édification".

Il a souligné la nécessité de se rassembler autour du "programme ambitieux de M. Tebboune", qui connait parfaitement les préoccupations et exigences des citoyens, pour lui permettre de poursuivre ce qu'il a entamé avec force et détermination.

M. Hidaoui a également évoqué les acquis réalisés lors du premier mandat de M. Abdelmadjid Tebboune, au cours duquel "il a mis l'Algérie sur la bonne voie et placé le citoyen au centre de ses préoccupations", notamment les projets de développement de proximité et la prise en charge des zones d'ombre, ainsi que la lutte contre toutes les formes de bureaucratie, de corruption et de népotisme. Il a évoqué le nouveau découpage administratif pour la concrétisation duquel M. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé, et la promotion des régions au rang de wilayas déléguées, comme c'est le cas pour Labiodh Sidi Cheikh et la promotion d'autres en wilayas aux prérogatives complètes.

Il a également réussi à créer une "amorce économique forte", grâce à de grands projets stratégiques, tels que le projet de mine de fer dans la wilaya de Tindouf, l'agriculture dans le Grand Sud, l'extension des lignes ferroviaires au sud du pays et d'autres projets importants.

Mustapha Hidaoui effectuera une activité de proximité dans la wilaya de Nâama, ce samedi soir, dans le cadre de l'animation de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune.

Soutenir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour une vision prospective en matière de développement global et durable (Benounane)

Le président du parti Talaie El Houriyet, Reda Benounane, a déclaré, samedi à Constantine, que sa formation politique entend, à travers son soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, "œuvrer en faveur d'une vision stratégique et prospective pour un développement global et durable".

Une vision "à même de hisser le pays au niveau des nations développées et de répondre aux différentes attentes du peuple", a indiqué M. Benounane qui animait un meeting populaire à la maison de la culture Malek-Haddad au 10e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre.

Il a ajouté que l'annonce du soutien de son parti au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "découle du fait que Talaie El Houriyet partage avec lui de nombreuses idées et orientations politiques, économiques et sociales".

M. Benounane a encore affirmé, dans son intervention, que ce soutien émane également de la détermination du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune à "réaliser les objectifs tracés dans son programme" et à "renforcer la cohésion nationale qui garantit à l'Algérie une position forte à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que pour parachever ce qu'il a entamé durant son premier mandat présidentiel".

L'orateur a réitéré son appel aux citoyens, les exhortant à se rendre massivement aux urnes, le 7 septembre, et à voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.

L’aspect économique prend une part importante dans le discours des candidats (journaux parus à Oran)

L’aspect économique et la mise en relief des acquis réalisés dans ce domaine dans le discours des candidats à la présidentielle a pris une part importante dans les pages des journaux parus dimanche à Oran, dans le cadre de leur couverture de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre.

Le quotidien public "El Djomhouria" a souligné, dans un article intitulé "des monuments qui attestent le parcours de la souveraineté industrielle", que l'Algérie a pu réaliser durant le premier mandat du président sortant M. Abdelmadjid Tebboune "des résultats remarquables" qui n'ont pas été enregistrés dans les annales de l'économie algérienne, laquelle est aujourd'hui appelée à travailler davantage pour atteindre la souveraineté économique, qui est en train d'être consacrée grâce aux lois sur l'investissement dont les graines ont été semées dans l'Algérie nouvelle".

Le journal a abordé les propositions économiques les plus importantes des candidats. M. Youcef Aouchiche, le candidat du Front des Forces Socialistes (FFS), s'engage, s’il est élu, à établir une base économique solide qui repose sur la prévoyance, le volontarisme, l'encouragement des investissements et le soutien aux projets de la jeunesse.

Le candidat Abdelaali Hassani Cherif, a présenté quant à lui son programme électoral, intégré et homogène, visant à faire des wilayas des pôles économiques.

Sous le titre, "L'enjeu économique au cœur de la campagne", le journal francophone "Cap DZ", a écrit dans son éditorial que les trois candidats "ont appelé à soutenir le développement économique du pays en investissant dans les ressources humaines, afin de construire un Etat fort et moderne, qui répond aux aspirations des citoyens".

Le journal "L'Echo D’Oran", qui évoque "la bonne ambiance" ayant jusqu'à présent caractérisé la campagne pour l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, écrit que "les trois candidats conviennent que l'avenir du pays dépend du résultat des prochaines élections présidentielles, même s'ils ne s'accordent pas sur les voies et moyens d'y parvenir", estimant que c'est là une preuve de maturité.

Ce même journal francophone a estimé que les trois candidats réalisent l’importance du taux de participation au futur scrutin, qui est une garantie de la confiance du peuple, grâce à laquelle le futur président sera en mesure de tracer le chemin de l’Algérie de demain, l’Algérie nouvelle.

Le journal "Ouest Tribune", a affirmé pour sa part dans un article intitulé "La campagne atteint sa vitesse maximale", que "la campagne électorale présidentielle en Algérie a eu une résonance mondiale".

"Dans la mémoire algérienne, cela n'a jamais été le cas, depuis l'ouverture démocratique, et à cette époque on ne parlait pas de l'Algérie comme d'une économie de premier plan et d'une puissance géopolitique importante", a ajouté le journal dans le même article.

"La campagne électorale a permis aux Algériens de prendre conscience du vrai poids de leur pays", a souligné l'auteur de l'article.

La presse paraissant à Oran a également recueilli dans la couverture médiatique de cette campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 septembre, les impressions de certains athlètes et artistes qui appellent les citoyens à participer en force à ce scrutin, en plus des rassemblements et activités de proximité.