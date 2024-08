La campagne électorale pour la Présidentielle du 7 septembre dans sa première semaine, et les discours des trois candidats, ont retenu l'attention de nombreux journaux et sites d'information internationaux, qui ont été unanimes à relever la dynamique qui imprègne la scène politique, et l'engagement des adversaires à respecter les règles du discours électoral.

Sous le titre "Première semaine de la campagne électorale pour la Présidentielle en Algérie", le site d'information "Aljazeera.net" s'est penché sur les spécificités de la campagne électorale qui a débuté le 15 août, mettant en avant la mobilisation des partis politiques pour soutenir leurs candidats et organiser des rassemblements populaires.

Le site d'information évoque, à ce propos, le soutien de nombreux partis politiques au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, et les rassemblements populaires organisés. Le site rapporte, en outre, des déclarations de certains dirigeants de ces partis qui affirment que ce soutien est dû aux "points positifs enregistrés lors de son premier mandat, malgré la période de pandémie de COVID-19, et au retour du pays sur la scène internationale en tant qu'acteur régional et international".

Concernant la campagne électorale de M. Abdelaali Hassani Cherif, candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), son directeur de campagne, Ahmed Sadouk a souligné qu'un "plan d'action en trois phases a été élaboré, à commencer par les débats ouverts avec les citoyens lors des meetings organisés depuis le début de la campagne électorale".

De son côté, M. Walid Zaanabi, sous-directeur de la campagne électorale de M. Youcef Aouchiche, représentant du parti du Front des Forces socialistes (FFS), a affirmé qu'il a perçu, lors de ses meetings dans différentes régions, un grand engouement pour son projet et sa vision pour répondre aux grandes problématiques auxquelles fait face l'Algérie.

Dans le même sens, "alaraby.co", a, en outre, affirmé, que contrairement à l'accoutumée, l'élection présidentielle en Algérie se déroule cette fois dans le calme, loin des échanges acerbes entre les trois candidats, soulignant que chaque prétendant à la magistrature suprême du pays respectait scrupuleusement les règles du discours politique.

Et de souligner que "dans leurs discours électoraux, les candidats focalisent notamment sur les alternatives politiques et les solutions qu'ils proposent pour les questions économiques et les problèmes sociaux (...)".

Dans un autre article, le même journal a évoqué les slogans des candidats à la Présidentielle, avec un expert en communication politique qui a affirmé qu'il s'agit de "slogans politiques pertinents qui reflètent la référence de chaque candidat".

Le journal "Asharq Al-Awsat" a, pour sa part, longuement évoqué les engagements des candidats lors des rassemblements populaires pour l'amélioration de la performance économique, la création de postes d'emploi pour les jeunes, ainsi que l'augmentation des salaires et la réalisation de l'équité sociale.

La presse internationale s'intéresse aux axes liés à la jeunesse et à l'économie dans les discours des candidats

La presse internationale s'est intéressée, dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre en Algérie, lancée le 15 août, à plusieurs axes évoqués dans les discours et programmes des candidats à la présidentielle notamment la préservation de la stabilité pour faire face aux défis extérieurs et l'intérêt porté aux questions liées à la jeunesse et au développement de l'économie.

La chaîne "Russia Today" a diffusé un reportage intitulé "la campagne de l'élection présidentielle en Algérie focalise dans sa première semaine sur les grands thèmes qui occupent les Algériens", dans lequel, elle a affirmé que les enjeux internes et externes du pays avaient été au centre des discours des candidats, notamment les thèmes de l'économie et de la stabilité socio-économique ainsi que les questions des jeunes qui se sont taillés la part du lion dans les interventions des postulants à la magistrature suprême et de leurs représentants lors des différents meetings et activités de proximité.

Le reportage de la chaîne russe, qui a repris certaines déclarations des candidats et de leurs représentants, a souligné la convergence des positions de ces derniers sur la politique étrangère du pays, notamment en ce qui a trait au soutien aux causes internationales et à la condamnation de la poursuite de la guerre sioniste contre la bande de Ghaza. La radio internationale "Monte Carlo Doualiya" (MCD) a, quant à elle, débattu avec des experts et des analystes, du thème de "la jeunesse et l'enjeu de l'élection présidentielle en Algérie", relevant le déroulement normal de la campagne électorale pour la présidentielle et l'interaction des citoyens, en dépit de la canicule.

Les invités de ce débat radiophonique ont affirmé que "les questions liées à la jeunesse suscitent l'intérêt des trois candidats et constituent un dénominateur commun entre leurs programmes électoraux, au vu de l'importance de cet élément dans la réalisation du décollage économique, évoquant les réformes qu'a connues l'Algérie ces dernières années, notamment en ce qui concerne la participation des jeunes à la vie politique, et leur représentation dans l'institution législative". La Radio a également mis en avant l'intérêt porté par les candidats aux questions liées au renforcement de la cohésion nationale, et à la préservation de la stabilité et de l'unité pour faire face aux défis extérieurs, notamment dans le contexte des tensions dans la région du Sahel, du conflit au Sahara occidental et des crimes de l'occupation sioniste en Palestine, notamment dans la bande de Ghaza.

Concernant les complots qui se trament contre l'Algérie, le journal "Al-Quds Al-Arabi" a publié un article signé par l'écrivain palestinien Abdelhamid Siyam, intitulé "Election présidentielle en Algérie : stabilité et développement pour relever les défis", dans lequel il affirme que l'Algérie "est véritablement ciblée", car elle est restée solide, forte et résiliente, de par son refus de normaliser ses relations avec l'entité sioniste d'une part, et son soutien indéfectible au peuple palestinien par tous les moyens d'autre part, la stabilité et le développement étant des facteurs clés pour faire face à tous les dangers".

L'écrivain a, en outre, relevé que l'Algérie avait connu une certaine stabilité et relancé son développement après une période où elle a pu se remettre sur les rails, avoir un rôle positif dans le traitement des questions arabes, africaines et internationales, en soutenant les mouvements de libération et les défenseurs de la dignité, de la liberté et de la renaissance arabe, loin de la conspiration, de la normalisation et de la trahison.

L'agence de presse qatarie (QNA) a consacré, de son côté, un long article aux dossiers économiques qui se sont imposés dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle en Algérie.

Selon des économistes interrogés par l'agence QNA, le volet économique a occupé une grande place dans les programmes des candidats, en focalisant sur les mesures à mettre en œuvre pour relancer l'activité économique et industrielle, ainsi que sur les engagements sociaux visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment la résolution de la crise du logement, la création de postes d'emploi, l'augmentation des salaires, et d'autres mesures pour remporter les voix des électeurs.

Les candidats unanimes face aux enjeux actuels (presse nationale)

Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre et leurs représentants ont intensifié leurs efforts pour séduire les électeurs, en s'accordant sur la nécessité de bâtir un avenir commun pour l'Algérie, témoignant d'une volonté d'unité face aux enjeux actuels, rapporte dimanche la presse nationale.

"Politique étrangère, stabilité interne, unité nationale, les candidats sur la même longueur d’onde", relève d'emblée le journal Horizons pour qui les trois candidats "sont unanimes à soutenir la nécessité de consolider le front interne, préserver l’unité nationale et protéger l’Algérie de toutes velléités".

Sous le titre : "Les candidats sont unanimes, la souveraineté nationale avant tout", le Journal L'Expression note, également, que les candidats en lice, à savoir le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, et le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, "n’ont manqué aucune opportunité, lors de leurs sorties et meetings, pour réaffirmer leur engagement pour le renforcement du front interne et pour le développement économique durable".

"Cette élection se présente comme une opportunité historique pour retracer les lignes rouges sur la base d’un consensus national", ajoute le quotidien.

Dans le même sens, L'Echo d'Algérie, qui titre : "Les trois prétendants à la magistrature suprême à l'unanimité" et "La préservation de l’intérêt national au-dessus de tout", considère que "même s’ils ne partagent pas les mêmes idées et qu’ils adoptent des discours parfois opposés dans les domaines socioéconomiques, les candidats ont un souci commun : préserver l’intérêt national. Ainsi lorsqu’il s’agit de la défense des principes de la politique étrangère, les prétendants à la magistrature suprême sont sur la même longueur d’ondes, cultivant un sentiment d’unité", ajoute le journal.

Pour El Moudjahid, la souveraineté nationale, le pouvoir d’achat, la justice sociale et l'intégrité territoriale sont "les grands dossiers de la campagne", relevant que la campagne électorale "bat son plein, les observateurs avertis remarquent que des axes sont récurrents dans les échanges des candidats ou de leurs représentants avec la population ou lors des meetings populaires".

"Une campagne calme, est-ce une stratégie des candidats", s'interroge, quant à lui, La Nation, pour qui "la campagne électorale se déroule cette année dans un calme surprenant, dépourvu des échanges acerbes et des confrontations auxquels nous étions habitués lors des périodes précédentes. Au cours des premiers jours, les candidats semblent éviter les affrontements médiatiques intenses, comme s'ils s'étaient mis d'accord pour ne pas troubler l'atmosphère politique".

Le quotidien La Voie d'Algérie est revenu, pour sa part, sur les priorités des candidats, relevant que le candidat du FFS a insisté sur un "changement politique et social qui garantira davantage d'équité et d'égalité entre l'ensemble des Algériens", que les soutiens au candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "espèrent capitaliser l'élan de popularité du Président sortant pour s'assurer d'une victoire éclatante lors du scrutin à venir", et que le candidat du MSP a mis en avant les enjeux du scrutin qui intervient "dans un contexte régional et international marqué par la multiplication des zones de tension".

Le Soir d'Algérie a, également, rapporté les propos des candidats et leurs soutiens lors de meetings et activités de proximité axés notamment sur l'aspect socioéconomique, suggérant des solutions pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

El Massa et Echaâb ont relevé que le rythme de la campagne électorale tend à s'accélérer de manière à ce que chaque candidat fait valoir ses arguments pour convaincre les électeurs à voter massivement le jour J, de même qu'Echourouk et El Badil qui se sont attardés sur les aspirations de chacun des candidats, dont les programmes plaident en faveur de la consolidation des acquis socio-économiques.

Sous le titre "les promesses économiques des candidats", El Watan a relevé que l'amélioration du climat des affaires et la réforme bancaire figurent "parmi les principales questions abordées par les candidats" qui se sont engagés "à redynamiser l'économie".

Le Journal Alger16 souligne que "les candidats intensifient leurs efforts pour convaincre les électeurs et définir les contours de leur vision pour l'Algérie", ajoutant que "chaque postulant a exposé ses priorités axées sur le développement économique, la modernisation des infrastructures et le renforcement du capital humain".

"Ces différents engagements témoignent d'une volonté commune de conduire le pays vers un avenir plus prospère et plus sûr, tout en restant fidèle aux valeurs fondamentales de la société", estime le quotidien.