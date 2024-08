Le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, a appelé en faveur de lois plus strictes sur les armes, après une attaque au couteau meurtrière survenue vendredi soir lors d'un festival dans la ville de Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne.

"Nous ne savons pas si le terrible crime de Solingen aurait pu être évité avec des lois plus strictes", a déclaré à la presse Robert Habeck, avant d'ajouter: "Un certain renforcement des restrictions sur les armes est tout simplement juste et nécessaire".

"Personne en Allemagne n’a besoin d’armes blanches ou tranchantes en public. Nous ne vivons plus au Moyen-Age", a-t-il ajouté.

Habeck, membre de l'Alliance des Verts, fait partie des nombreux dirigeants politiques allemands qui ont appelé à un renforcement des règles sur les armes à la suite de l'attaque de vendredi soir, qui a fait trois morts et plusieurs blessés.

La ministre de l'Intérieur Nancy Faeser, du Parti social-démocrate de centre-gauche (SPD), a appelé à des lois nettement plus strictes sur les armes.

Et le ministre de la Justice Marco Buschmann, dont le parti libéral FDP (Freihe Demokratische Liberaum) a jusqu'à présent résisté aux appels de Faeser, a déclaré au journal Welt am Sonntag que les ministres devront discuter de la question de savoir si de nouvelles lois "peuvent faire progresser davantage la lutte contre ce type de crimes au couteau".