Le Premier ministre libanais par intérim, Najib Mikati, a convoqué dimanche une réunion ministérielle d’urgence pour discuter de la situation suite à la série de raids sionistes survenus dans la matinée dans le sud du Liban.

Dans un communiqué, Mikati a annoncé que la réunion se tiendrait dimanche à 10h30 à son domicile de Beyrouth (07h30 GMT).

Il a noté que l'invitation est adressée à tous les ministres disponibles pour participer à des consultations plus approfondies sur les développements récents.

Plus tôt, dimanche matin, l'aviation de l'armée sioniste a mené plus de 40 frappes aériennes sur le sud du Liban, l'assaut le plus violent depuis le début des agressions dans la région en octobre 2023.

Selon le ministère libanais de la Santé, le nombre de victimes des agressions sionistes contre le Liban depuis octobre 2023 s'est élevé à plus de 500 martyrs, tandis que plus de 110.000 personnes ont été déplacées.

Les raids sionistes sur les villes du Liban se poursuivent parallèlement à l'agression génocidaire en cours depuis le 7 octobre dernier contre Ghaza où plus de 40.000 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines de milliers d'autres ont été blessés.

Liban: un martyr et deux blessés dans des frappes aériennes sionistes sur le sud

Une personne est tombée en martyre et deux autres ont été blessées, depuis dimanche à l'aube, à la suite de de raids lancés par des avions militaires sionistes, ciblant diverses zones du sud du Liban, indiquent les autorités.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré dans un communiqué que le raid sioniste "contre une voiture dans la ville de Khiam, au sud du Liban, a entraîné la mort en martyr d'une personne".

Dans un communiqué distinct, le ministère a annoncé qu'une série de raids sionistes ce matin sur des villes du sud du Liban "ont fait deux blessés".

Des médias locaux ont rapporté que l'armée sioniste "a mené une large série de tirs qui ont principalement ciblé des zones forestières et ouvertes. Il a été rapporté qu'"environ 40 raids ont été lancés, ciblant les forêts de la ville de Kunine et les villes de Rashaf, Al-Tiri, Hadada, Beit Yahoun, Ayta Al-Jabal et Haris." Depuis octobre, les violences ont fait plus de 600 martyrs au Liban, selon des médias.