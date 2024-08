La plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix au monde, Malala Yousafzai, a appelé à un cessez-le-feu à Ghaza, soulignant le sort des jeunes filles palestiniennes qui subissent les conséquences de l'assaut continu de l'entité sioniste sur l'enclave assiégée.

En partageant la photo de Sama Tabil, huit ans, une jeune fille palestinienne qui a perdu ses cheveux à cause du stress et des tourments causés par la guerre sioniste à Ghaza, Malala, une militante pakistanaise de l'éducation et des droits des femmes, a appelé samedi à un cessez-le-feu immédiat pour protéger les innocents.

"C'est le traumatisme auquel sont confrontées les jeunes filles palestiniennes sous les bombardements : pas de paix, pas d'école. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et de protéger la vie de ces enfants", a-t-elle écrit.

Malala a, à maintes reprises, élevé la voix en faveur des droits des enfants palestiniens et a condamné les attaques sionistes contre Ghaza, en particulier contre les établissements d’enseignement.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'élève à 40.405 martyrs

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 40.405 martyrs et 93.468 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué dimanche les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée de l'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 48 heures dans la bande de Ghaza, faisant 71 martyrs et 112 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces d'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza: 250.000 Palestiniens touchés par les ordres d'évacuation des forces sionistes en août (OCHA)

Les ordres d'évacuation des civils émis par l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Ghaza ont touché quelque 250.000 Palestiniens en août, a rapporté le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) dans les territoires palestiniens occupés.

Depuis le début du mois d'août, l'armée d'occupation sioniste a émis 13 ordres d'évacuation qui ont touché environ 250.000 personnes à Khan Younes et Deir el-Balah, précise le rapport.

Environ 100.000 Palestiniens déplacés dans la partie est de la ville de Deir al-Balah à Ghaza n'ont aucun endroit où aller face aux bombardements intensifs, alors que l'armée sioniste a détruit 20 centres d'hébergement au cours des deux derniers jours après avoir émis des ordres d'évacuation, a indiqué samedi la municipalité de la ville.

Depuis le début de l'agression de l'entité sioniste contre Ghaza le 7 octobre 2023, les Ghazaouis ont été contraints de se déplacer à plusieurs reprises en raison des ordres d'évacuation émis par l'armée d'occupation.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), neuf personnes sur dix à Ghaza ont été déplacées en raison des attaques incessantes de l'armée sioniste.

Les statistiques onusiennes montrent que la plupart des Palestiniens de Ghaza sont contraints de déménager au moins une fois par mois en raison de la guerre génocidaire en cours dans l'enclave assiégée.

Mort en martyr d'un prisonnier palestinien un mois après son arrestation par les forces sionistes (organisations)

L'Autorité pour les Affaires des prisonniers et ex-prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens ont annoncé, dimanche, la mort en martyr d'un prisonnier de la région de Tulkarem, au nord de la Cisjordanie occupée, environ un mois après son arrestation par les forces sionistes alors qu'il était blessé.

Les deux institutions palestiniennes ont affirmé dans un communiqué conjoint "la mort en martyr du détenu blessé Zaher Tahseen Raddad (19 ans) de la ville de Sidon (au nord) de Tulkarem dimanche à l'aube".

Le communiqué indique : "Le martyr Raddad a été arrêté le 23 juillet 2024, après que l'armée d'occupation a ouvert le feu sur lui".

La source a considéré que "l'occupation a commis un crime complexe contre le détenu Raddad, en l'utilisant comme bouclier humain et en continuant à le détenir malgré son grave état de santé".

"Ce crime a été ajouté au dossier des crimes de l'occupation - sans précédent - depuis le début de la guerre génocidaire contre notre peuple à Ghaza, et la poursuite de l'agression globale contre notre peuple dans tous les territoires palestiniens", ajoute le même communiqué.

Avec la mort en martyr de Raddad, "le nombre de Palestiniens morts en détention après la date du 7 octobre et dont l'identité a été annoncée, est passé à 23 en Cisjordanie occupée", selon le communiqué.

Depuis 1967, le nombre de Palestiniens morts dans les prisons sionistes dont l'identité est connue s'est élevé à 260, selon l'autorité et le club.

Le bilan des martyrs en Cisjordanie a atteint 641, en plus d'environ 5 400 blessés depuis que l'armée sioniste a étendu ses raids et que les colons ont doublé leurs attaques le 7 octobre 2023.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza qui a fait plus de 133 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destruction massive et de famine meurtrière.

Les forces d'occupation sionistes détruisent des terres palestiniennes à l'est de Qalqilya

Les forces d'occupation sionistes ont procédé dimanche à la destruction des terres palestiniennes de la ville d'Azzoun, à l'est de Qalqilya au nord de la Cisjordanie occupée, rapporte, l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Des sources locales, citées par Wafa, ont indiqué que la destruction des terres palestiniennes dans cette zone, connue sous le nom de "Jisr Khalayel", vise à mettre en œuvre le plan colonial tendant à construire un mur de barbelés entourant la ville, et s'étendant jusqu'au carrefour d'une colonie illégale, située sur les terres de la ville.

Azzoun, la localité de 12,000 habitants, située à l'est de Qalqilya, était en état de siège par l'armée sioniste au mois d'avril dernier. La zone est entourée de six colonies illégales, d'un mur de séparation, de cinq portes en métal et de quatre tours militaires.

L'armée sioniste avait bloqué la principale voie d'accès à la ville pour empêcher la circulation des personnes et des véhicules.Selon les données officielles, environ 700.000 colons sionistes extrémistes vivent dans plus de 130 colonies, construites sur des terres palestiniennes depuis le début de l'occupation de la Cisjordanie en 1967.

L'établissement et l'expansion de colonies sionistes dans les territoires palestiniens occupés relève "du crime de guerre" et "risque d'éliminer toute possibilité pratique d'établir un Etat palestinien viable", avait mis en garde l'ONU, en mars dernier.