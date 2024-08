Le Congrès national démocratique (NDC), principal parti d'opposition au Ghana, a présenté son programme samedi lors d'un grand meeting de campagne, promettant notamment d'éradiquer la corruption et de créer des emplois s'il remporte la présidentielle du 7 décembre.

L'événement organisé dans la ville côtière de Winneba a attiré des milliers de partisans du parti, drapés dans les couleurs verte, noire, rouge et blanche du NDC, qui ont dansé et chanté en brandissant des pancartes barrées de slogans tels que "Il est possible que Bawumia perde" et "Le changement arrive".

John Dramani Mahama, qui conduit le NDC aux élections et a déjà été président du Ghana entre 2012 et 2017, a dressé un tableau sombre de l'état actuel de la nation ouest-africaine.

Le NDC espère que son programme trouvera un écho auprès des électeurs en quête de changement.

Le président Akufo-Addo quittera ses fonctions à l'issue de l'élection après avoir effectué les deux mandats maximums autorisés par la constitution.