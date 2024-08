Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont neutralisé 25 malfaiteurs jeudi dernier au cours d'une opération de contrôle menée dans la région de Maradi (sud), a fait savoir, dimanche, l'armée dans son bulletin d'information.

Il s'agit d'un groupe de "malfaiteurs, opérant à la frontière avec le Nigeria, identifiés comme les instigateurs de plusieurs incursions, enlèvements contre rançons et autres actes criminels, qui ont été mis hors d'état de nuire", a précisé la même source.

Selon l'armée, les multiples arrestations et patrouilles le long de la frontière avec le Nigeria permettent depuis un certain temps de rassurer les paisibles citoyens victimes de bandes organisées en provenance de ce pays voisin.

"Les opérations se poursuivront et les autorités réaffirment leur engagement à traquer et neutraliser tous les complices des groupes criminels, afin de garantir la paix et la stabilité dans la région", a rassuré l'armée.