Des inondations et des glissements de terrain, dans le Tripura, dans le nord-est de l'Inde, ont déplacé plus de 65 000 personnes et fait 23 morts, ont indiqué samedi les autorités.

Des responsables de la gestion des catastrophes ont déclaré que quatre jours de pluie incessante ont fait monter le niveau des rivières. "Ce matin, la plupart des rivières coulent en dessous du niveau critique", a déclaré l'un d'eux, Suman Deb.

"La rivière Gomti continue de couler au-dessus du niveau dangereux", a indiqué Deb, faisant référence au principal fleuve de l'Etat, qui traverse le district de Comilla au Bangladesh voisin pour se jeter dans la baie du Bengale.

Les déplacés se sont rassemblés dans 450 camps, ont indiqué les responsables, avec un total d'environ 1,7 million de personnes touchées, ainsi que d'importants dégâts aux infrastructures, aux récoltes et au bétail.

S'agissant des décès, au moins 23, la plupart ont été causés par des glissements de terrain, a fait savoir un autre responsable de la gestion des catastrophes, cité par des médias.