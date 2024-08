Plus de 5.000 hectares de forêts ont été restaurés dans les régions du centre et du sud de Madagascar, entre 2021 et 2023, grâce à un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), selon un communiqué publié par cet organe onusien.

Ce projet, intitulé "Renforcement de la résilience pour l'émergence économique régionale et le développement territorial", a permis la plantation annuelle d'environ 1,3 million de jeunes plants et de 329.000 boutures dans les aires protégées communautaires.

Il a également inclus des actions de construction et de réhabilitation de puits et de barrages hydro-agricoles, ainsi que des initiatives de développement d'opportunités économiques pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap.

Parallèlement, 4.333 ménages ont bénéficié d'une amélioration de leurs terres agricoles et de leur capital grâce à des financements pour des mini-projets et à la réhabilitation d'infrastructures agricoles pendant la période.

Enfin, 2.000 hectares de terres arables sont désormais irrigués, contribuant ainsi à une meilleure sécurité alimentaire et à la durabilité des pratiques agricoles dans les zones ciblées.

Le projet du PNUD se concentre sur la gouvernance locale, le développement économique, la préservation de l'environnement et la résilience face aux catastrophes.