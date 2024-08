Une personne est décédée et une autre est portée disparue dans le centre de la Turquie à cause d'inondations provoquées par de fortes pluies, ont indiqué samedi l'agence de presse locale DHA et le gouverneur de la province concernée.

L'agence turque DHA a affirmé qu'un berger de 52 ans avait perdu la vie dans les inondations près de la ville de Kirsehir, son corps ayant été retrouvé par les équipes de secours alertées par les riverains "à 4 km de l'endroit où il avait disparu", emporté par les eaux.

Selon le gouverneur de la province, Gِkmen Içek, la plupart des personnes coincées ont désormais été "secourues", a-t-il indiqué dans un message posté sur le réseau social X. Cependant, "les recherches sont toujours en cours pour un citoyen disparu", a-t-il ajouté.

D'autres zones du centre de la Turquie sont aussi touchées par les inondations, notamment dans la province voisine de Sivas.

En septembre 2023, de fortes inondations provoquées par des pluies torrentielles avaient fait cinq morts dans le nord-ouest de la Turquie, dont deux à Istanbul, où les rues s'étaient transformées en véritables torrents.