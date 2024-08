Quelque 210 établissements scolaires ont bénéficié, à travers les communes de Tissemsilt, du raccordement au réseau internet, durant l'année en cours, a-t-on appris dimanche du directeur de la poste et des télécommunications de la wilaya, Kamel Nemouche.

L'opération de raccordement a été réalisée avec la fibre optique, permettant de fournir un débit plus haut et de meilleure qualité, sachant que cette opération a ciblé les établissements scolaires des trois paliers, dont 110 écoles primaires, 69 CEM et 30 lycées, a déclaré M. Nemouche.

Il a indiqué que l'opération de raccordement a touché également 27 annexes administratives d'état civil, à travers plusieurs communes de la wilaya.

De plus, 16 nouvelles actons similaires ont été inscrites, cette année, dont quatre ont vu leurs travaux achevés, touchant des grands quartiers à l'instar de Haï 186 logements, dans la commune de Tamlahat, les cités de la commune de Tissemsilt, dont Haï 1.180 logements AADL, ainsi que les cités 1.400 logements et 600 logements.

Le même intervenant a souligné que les 12 opérations restantes seront réceptionnées avant la fin de l'année en cours.

Ces projets, qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'actions d'Algérie Télécom de la wilaya de l'exercice 2024, devront accroitre la moyenne d'accès à internet à haut débit pour satisfaire les besoins de la population de la wilaya dans ce domaine.

La longueur du réseau de fibre optique de la wilaya de Tissemsilt est estimée à 11.960 km, couvrant les 22 communes de la wilaya.