L'Agence thématique de recherche en sciences de la santé et de la Vie (ATRSSV) vient de mettre en place un réseau de recherche pour le développement de la production de l'huile d'argan, a indiqué, dimanche, un communiqué de cette agence.

La même source a précisé qu'il s'agit d'un sous-réseau thématique baptisé "DZargan", affilié au réseau thématique "agriculture saharienne", récemment créé par cette agence.

Selon le communiqué, "DZargan" a été mis en place "suite aux orientations du président de la République, lors du Conseil des ministres du 15 juillet dernier, qui a insisté sur la nécessité d'amorcer l'étape du développement des produits agricoles à travers les fermes pilotes qui ont été restructurées, afin de les rendre plus rentables, en accordant un intérêt au développement de la production de l'huile d'argan, d'autant que l'Algérie dispose de grandes capacités en la matière".

Le sous-réseau thématique DZargan est un espace constitué d'experts nationaux résidant en Algérie et à l'étranger, des partenaires socio-économiques et des entités de recherche spécialisées, selon la même source.

Il vise avant tout à fédérer et rassembler les compétences scientifiques, mutualiser les ressources et valoriser le travail d'équipe pour mettre en œuvre des projets d'intérêt commun afin de développer la filière de l'huile d'argan.

Dans le cadre de sa stratégie 2024-2030, l'ATRSSV avait créé trois réseaux thématiques: agriculture saharienne, les plantes médicinales et aromatiques et les bio-banques, en attendant la création du Réseau Santé et Médecine de Précision, a indiqué la même source.