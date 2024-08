Un volume global de 28.000 m3 d'eau potable a été récupéré par l'unité de Blida de l'Algérienne des eaux (ADE), dans le cadre de sa participation récemment à la campagne nationale de réparation des fuites d'eau, a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement.

Ce volume d'eau, devant contribuer à l'amélioration de l'alimentation quotidienne en eau potable, a été récupéré dans le cadre de la campagne d'éradication des fuites d'eau et de réparation et maintenance des équipements de production visant l'amélioration du service public d'eau potable, et la lutte contre le gaspillage de l'eau et les maladies à transmission hydrique (MTH), ayant permis la réparation de 188 fuites d'eau entre le 11 et le 22 du mois courant, a-t-on ajouté de même source.

Cette opération a notamment concerné 16 points de fuites au niveau de conduites d'adduction, 108 points de fuites au niveau des conduites de distribution et 64 points de fuites au niveau de branchements individuels.

A cela s'ajoute la remise en service de 14 forages d'eau, ayant fait l'objet du vol de leurs équipements de production dans plusieurs communes, en plus de l'enregistrement de quatre (4) interventions par camera endoscopique et la détection de 46 branchements illicites, a détaillé la même source.

Cette campagne a mobilisé neuf (9) unités de l'ADE issues de différentes wilayas, appuyées par les équipes techniques et les équipements nécessités pour l'opération, en plus des équipes techniques de l'ensemble des centres relevant de l'ADE de Blida, selon la même source.