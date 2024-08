Un tournoi de football regroupant les anciennes stars du football national a été organisé par l'association la Radieuse, à l'occasion de la Journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire du 20 août (offensive du Nord Constantinois 1955 et Congrès de la Soummam 1956), dans la commune de Saoula à Alger, en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga.

Cette manifestation sportive a été marquée par la présence de plusieurs anciens internationaux à l'image de Lakhdar Belloumi, Mustapha Kouici, Fodhil Megharia, Bouzid Mahyouz, Ammar Amour, Nacer Benchiha et Amine Bensaghir, en plus des cadres de la police et de la gendarmerie, qui ont créé une ambiance festive avec les jeunes des quartiers de la capitale au stade de Saoula .

Les équipes participantes de la catégorie senior ont été honorées par le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit ainsi que les camarades de Lakhdar Belloumi.

Un match d'exhibition a également été organisé avec la participation des vétérans du football où l'international Bouzid Mahyouz a été honoré en reconnaissance de ce qu'il a apporté au football algérien dans les années 1980, avec notamment une participation à la finale de la CAN 1980 au Nigéria.

Par ailleurs, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de Ghaza en présence des enfants et des jeunes de Palestine qui ont présenté une pièce représentant le calvaire quotidien vécu par le peuple et les enfants de Palestine.

Cette occasion a été saisie pour sensibiliser les jeunes sur les dangers des divers maux sociaux. Enfin, une réception officielle a été organisée au siège de la commune de Saoula, où la Radieuse a été honorée par certains membres de la wilaya d'Alger.