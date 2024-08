Plusieurs projets environnementaux sont entrés en service, récemment, dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris de la directrice locale du secteur, Rafika Belhadj.

Il s'agit d'une décharge de surveillance située dans la région de "Sâadania", dans la commune de Aïn Talout, réalisée pour une enveloppe budgétaire de 70 millions de dinars, destinée à accueillir les déchets ménagers de cette commune et Aïn Nehala, dont la gestion a été confiée, en vertu d'une décision de la wilaya, à l'Etablissement de gestion des Centres d'enfouissement technique (CET) pour un délai de 10 à 12 années, a indiqué à l'APS Mme Belhadj.

La même responsable a ajouté que les projets nouvellement entrés en service concernent également une station d'épuration des eaux d'infiltration issues des Centres d'enfouissement techniques, au niveau du quartier "Safsif", dans la commune de Chetouane, réalisée par l'Agence nationale des déchets (AND) pour une enveloppe financière de 220 millions de dinars, pour l'épuration et le traitement des eaux usées pour une moyenne de production journalière de 80 mètres cubes destinés aux opérations de nettoyage et à l'arrosage des espaces verts.

La directrice de l'Environnement de la wilaya de Tlemcen a fait savoir, dans ce contexte, que le secteur s'est également consolidé par deux stations de fertilisation de six pièces chacune, implantées au niveau des CET de Hammam Boughrara et de Chetouane, qui sont dotées de tous les équipements nécessaires à la transformation des déchets verts en engrais naturels, et ce, dans le but de rétrécir le volume des déchets, d'une part, et de réserver les eaux épurées à des fins d'irrigation des périmètres agricoles.

Par ailleurs, une enveloppe budgétaire évaluée à 140 millions de dinars a été mobilisée pour doter ces stations en équipements nécessaires à la production de 2 à 3 tonnes/jour de fertilisants naturels, a indiqué Mme Belhadj, qui a fait savoir que sa direction procède actuellement à la conclusion de conventions avec les cantines et les restaurants des différentes entreprises publiques, ainsi qu'avec le marché de gros de fruits et légumes de Tlemcen pour l'approvisionnement de ces stations en déchets.

La même source a fait état de l'entrée en exploitation, avant la fin de cette année, d'une décharge de surveillance dans la région de "Tagma", commune de Ouled Mimoune, destinée à être le réceptacle des déchets issus des communes de Oued Lakhdar, Ouled Mimoune et Sidi Abdelli pour une enveloppe budgétaire estimée à 100 millions de dinars.

Les travaux de réalisation de cette infrastructure sont estimés à 50%, a indiqué la directrice du secteur, faisant observer que sa direction a procédé au choix d'une assiette foncière de 10 hectares devant abriter un CET dans la commune de Remchi et une autre poche foncière de 40 hectares située à Honaine pour l'implantation d'une décharge de surveillance.