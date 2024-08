Un plan anticipatif de protection contre les dangers des inondations a été mis en œuvre, samedi, à travers les différentes communes de la wilaya, a annoncé le wali, Lounes Bouzegza, en marge de la supervision de la mise en exécution de ce plan à partir des communes de Nâama, Mecheria et Asla.

L'objectif escompté à travers ce plan, élaboré avec la coordination des communes, des entreprises et des différents organismes, est d'atténuer les dangers des inondations pouvant être provoquées par les pluies saisonnières et à éradiquer les points noirs à l'origine de l'obstruction de l'écoulement des eaux pluviales et de l'assainissement dans les cours d'eau et certaines zones d'habitation de la wilaya, a précisé le responsable.

Dans cette optique, une vaste campagne ciblant le nettoyage des zones d'habitation de plusieurs villes et villages, ainsi que le curage des réseaux secondaires et des avaloirs des quartiers et cités des grands centres urbains de la wilaya, à l'image de Mecheria et Aïn-Sefra a été lancée, signale-t-on.

Par ailleurs, afin d'assurer le succès de cette opération, d'importants moyens logistiques et humains ont été mobilisés, avec la contribution de l'antenne locale de l'Office national de l'assainissement (ONA) et certains organismes et directions de l'Exécutif local, à l'instar de celles des Travaux publics, des Ressources en eau et de la Protection civile, note-on.