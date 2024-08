Une série de projets d'amélioration urbaine et de réhabilitation de chemins communaux est en cours d'exécution à travers la commune d'Ouzera, à l'est de Médéa, a-t-on appris dimanche, auprès des services de la wilaya.

Appelés à redonner une image plus attrayante aux zones d'habitation de la commune et à faciliter le flux de déplacement des habitants et visiteurs, ces projets portent sur des travaux d'amélioration urbaine, la réhabilitation des voies d'accès au quartier Laidani, ainsi que la réalisation d'un réseau d'éclairage public au profit des résidents de ce quartier, a-t-on fait savoir.

Des travaux d'aménagement de tronçons routiers desservant des zones d'habitation de la commune ont été également lancés en chantier, a-t-on indiqué, évoquant les projets d'aménagement d'un tronçon de 1,5 km de route reliant l'agglomération urbaine secondaire Boussena, au chef-lieu de la commune d'Ouzera, et devant contribuer à améliorer les conditions de déplacement des 10 milles habitants que compte cette agglomération urbaine.

Selon les services de la wilaya, des travaux similaires seront engagés sur un tronçon du chemin communal qui fait la jonction entre le chef-lieu de commune et l'ancien village socialiste (VSA) Benhadou Bouhdjar.

Plusieurs agglomérations urbaines de la commune telles que El-Kfa, Chergui et Hatchane ont bénéficié de projets de requalification urbaine qui ont contribué à améliorer le cadre de vie des habitants, a-t-on signalé.