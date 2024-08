Six piétons sont décédés à Bejaia dans quatre accidents distincts de la route, sur l'axe de la route nationale (RN) 9 entre Tichy et Souk-El-Ténine, en moins de 24 heures, a rapporté samedi un communiqué de la Protection civile.

Le premier accident s'est produit, hier vendredi en fin d'après midi, dans la région de Souk-El-Ténine, où un camion a mortellement fauché une septuagénaire et une jeune fille de 20 ans.

Les deux femmes s'apprêtaient à traverser la route lorsqu'elles ont été surprises par l'arrivée de l'engin qui les a fauché, leur causant de graves blessures. Transférées à l'hôpital de Souk-El-Ténine, elles n'ont pu être sauvées rendant leur dernier souffle au bout d'une heure d'admission, a-t-on précisé.

Non loin de là, plus précisément au lieu-dit Baccaro, situé à six km plus à l'Est, vers deux heures du matin, deux jeunes, dont les corps n'ont pas encore été identifiés, sont morts après avoir été heurtés par un véhicule léger. Ils ont péri sur le coup.

Samedi, vers sept heures du matin, à l'entrée du Tunnel d'Aokas, toujours sur la RN 9, un accident de même nature a causé la mort d'un autre jeune homme, également surpris au moment où il traversait la route.

Plus tôt vers trois heures du matin, un homme de 85 ans a été mortellement fauché par un véhicule non loin du siège de l'Assemblée populaire communale (APC) d'Aokas, a ajouté la même source.

Cet axe routier, théâtre d'autant de drames, reste très fréquenté y compris à des heures tardives de la nuit, signale-t-on.