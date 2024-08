Aigreurs, brûlures d’estomac, remontées acides, le système digestif est mis à rude épreuve pendant la grossesse. Découvrez les conseils de Magali Le Mardeley, diététicienne, pour limiter ces petits maux.

"Si tu as des remontées acides, c’est parce que ton bébé aura beaucoup de cheveux !" Voilà l’un des lieux communs les plus emblématiques de la grossesse ! Cette explication n’est évidemment qu’un mythe et ces petits désordres gastriques ont bien d’autres origines. "Pendant la grossesse, non seulement l’utérus appuie sur l’estomac mais les sécrétions gastriques sont également réduites de 40%, ce qui entraîne un ralentissement du transit, explique la diététicienne. On observe une diminution du tonus du cardia, qui est la porte d’entrée de l’estomac. Les aliments ingérés vont alors, sous l’effet de la compression, remonter vers l'œsophage qui n’est pas du tout fait pour accueillir ces sécrétions acides", ajoute-t-elle.

Remontés acides : les règles hygieno-diététiques

Grossesse ou pas, nous avons bien souvent tendance à manger trop vite, dans la précipitation, sans prendre le temps de profiter réellement du repas. Un très mauvais calcul, d’autant plus pour les femmes enceintes dont le système digestif est très chahuté. "Avant de se mettre à table, on prend le temps de se poser, de respirer.

L’idéal est de consacrer quelques minutes par exemple pour lire un article ou faire quelques exercices de sophrologie", recommande Magali Le Mardeley. Cette dernière insiste sur la nécessité de manger assis, lentement, dans le calme et de bien mâcher.

"Pour diminuer le volume de nourriture ingérée en une fois, on peut fractionner les repas en faisant par exemple trois repas et deux collations”, ajoute-t-elle.

Remontées acides : les aliments à éviter pendant la grossesse

Les remontées acides ne sont pas systématiques pendant la grossesse et ne concernent pas toutes les futures mamans. "Il faut aussi garder à l’esprit que ces problèmes sont transitoires et liés au contexte du corps qui est plus ou moins apte à digérer certains aliments", rassure la diététicienne. Pour réduire les douleurs et l’inconfort, certains aliments sont à éviter. Cette liste est évidemment à adapter aux symptômes et à la sensibilité propres à chacune.

Liquides : les boissons gazeuses, les boissons sucrées, le jus d’orange, le jus de tomates

Fruits : agrumes, kiwis, ananas

Légumes : choux, oignons, poireaux, pois, salsifis, oseille, navets, concombres, choux-fleurs, artichauts, radis.

Viandes : les viandes grasses ou en sauce, l’entrecôte, la côtelette d’agneau

Poissons : les poissons gras comme le saumon doivent être consommés avec modération. Recommandé pendant la grossesse pour sa richesse en oméga 3 et 6, le saumon peut être consommé par exemple en faisant deux petites portions plutôt qu’une grosse.

Epices

Fromages à pâte à moisissures

Les fruits oléagineux : cacahuètes, noix, amandes etc.

Mieux vaut également éviter les aliments frits, les plats industriels préparés, la charcuterie, le pain frais chaud, les pâtisseries.