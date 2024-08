Adopter le régime méditerranéen serait efficace pour réduire les symptômes des reflux gastriques œsophagiens et réduire les effets secondaires des médicaments. Le régime méditerranéen serait efficace pour réduire les symptômes des reflux gastriques œsophagiens, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale JAMA Otolaryngology.

Une nouvelle voix thérapeutique sans effets secondaires pour tous les patients qui souffrent de reflux gastro-oesophagien (RGO). Les chercheurs du New York Medical College aux Etats-Unis ont mené une étude pour comparer l'efficacité d'un traitement traditionnel, les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ((esoméprazole ou dexlansoprazole) et du régime méditerranéen contre les reflux gastriques œsophagiens.

Le régime méditerranéen était composé principalement de fruits, de légumes, de céréales et de noix avec un apport alimentaire de produits animaux de moins de 5 à 10% journalier. Les patients devaient aussi éviter le café, le thé, le chocolat, le soda, les aliments gras et frits, les aliments épicés, et l'alcool. Les participants ont suivi cette diète pendant 6 semaines.

"Bien qu'efficace chez certains patients, j'ai estimé que les médicaments ne pouvaient pas être la seule méthode pour traiter le reflux et des études récentes signalant des taux accrus d'accident vasculaire cérébral et d'attaque cardiaque, de démence et de dommages rénaux causés par l'utilisation prolongée des traitements", a déclaré le Dr Zalvan, chef d'oto-rhino-laryngologie et directeur médical de l'Institut pour les troubles de la voix et de la déglutition à l'Hôpital Phelps de Northwell Health et chercheur à l'Institut Feinstein .

«J'ai décidé de développer un régime alimentaire pour traiter mes patients atteints de reflux laryngopharyngé.

Les résultats que nous avons trouvés montrent que nous nous dirigeons vers la bonne direction pour traiter le reflux sans médicament ". Les résultats de l'étude ont montré une efficacité du régime méditerranéen. En effet, les chercheurs ont observé une réduction de 6 points par 54% du groupe IPP vs 62,6% pour le groupe régime méditerranéen. Pour les patients traités avec des médicaments, les scores de reflux ont été réduits de 27,2% passant d'une moyenne de 20,2 à 14,3. Pour ceux du groupe régime méditerranéen, les scores de reflux ont été diminués de 39,3% passant de 19,1 à 12,1.