Les remontéesacides peuvent être très désagréables et entraîner de vrais problèmes digestifs.

Si elles sont ponctuelles et dues à une mauvaise digestion ou un excès de stress, certains remèdes

de grand-mère peuvent suffire à soulager l'inconfort.

L'acidité est naturellement présente dans l'estomac : elle est indispensable pour digérer les aliments et lutter contre leur éventuelle contamination bactérienne. Mais parfois l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant des symptômes, telles que des brûlures d'estomac (acidité gastrique) et dans la gorge et des problèmes de digestion particulièrement désagréables. Si ces remontées acides sont ponctuelles, les remèdes de grand-mère destinés à réduire l'excès d'acidité suffiront, le plus souvent, à vous soulager. Mais s'ils deviennent chroniques, n'hésitez-pas à vous rendre chez le médecin, qui trouvera le traitement qui vous convient le mieux.

Il peut s'agir d'un reflux gastro-œsophagien, ou "RGO", qui est la remontée d’une partie du contenu de l’estomac dans l’œsophage (la gorge). Lié à une défaillance du muscle fermant cette partie du tube digestif, le RGO est une affection courante chez l'adulte. Surpoids, repas copieux, tabac, alcool... sont des facteurs favorisants, explique l'Assurance maladie.

COMMENT ATTÉNUER L'ACIDITÉ ? LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE

Pour tamponner l'excès d'acidité du contenu de l'estomac, misez sur des aliments dits alcalins. Quelques-uns sont particulièrement intéressants en cas de remontées acides :

Le citron : contrairement à ce que son goût acide pourrait laisser penser, le citron est bel et bien un aliment alcalin. Faites une minicure (de quelques jours) sous forme d'eau additionnée d'un jus de citron avalée le matin, à jeun.

Les pommes : "Les fibres naturelles des fruits sont intéressantes pour diminuer l'acidité gastrique", explique Carole Minker, qui recommande de prendre une pomme, bio et non épluchée, à la fin de chaque repas.

La pomme de terre : c'est aussi un aliment alcalin réputé efficace contre l'acidité excédentaire de l'estomac. L'idée n'est pas de jongler entre purée le midi et pommes de terre sautées le soir (régime risquant de ne pas être bon pour la balance !), mais de miser sur son jus de pomme de terre.

Vous pouvez le faire vous-même (voir la recette en vidéo ci-dessous) mais "on trouve également dans le commerce du jus de pomme de terre liquide, à prendre à raison de 2 à 3 cuillerées à café par jour, ou du jus de pomme de terre déshydraté en comprimés", précise Carole Minker, docteure en pharmacie.

COMMENT FAVORISER LA DIGESTION ?

Plus la digestion se fait correctement, moins de temps le contenu de l'estomac restera à l'intérieur... et moins grand sera le risque qu'il ne remonte dans l'œsophage.

En phytothérapie, on mise donc sur des plantes digestives : "gingembre frais râpé, cosses de cardamome écrasées, graines d'anis, de cumin, camomille romaine, mélisse officinale, verveine citronnelle, si possible bio", précise Carole Minker. Faites infuser une dizaine de minutes 1 cuillerée à café de ces plantes, seules ou en mélange, dans 15 cl d'eau frémissante. Filtrez et buvez cette infusion à chaque repas.

Remontées acides et grossesse : que faire ?

Les remontées acides sont plus fréquentes pendant la grossesse : elles sont dues au relâchement du cardia (le petit muscle qui ferme le haut de l'estomac) lié à l'imprégnation hormonale, ainsi qu'aux pressions de l'utérus et du bébé qui ralentissent la vidange de l'estomac. Bénignes, ces remontées acides n'en restent pas moins difficiles à vivre au quotidien et peuvent venir perturber des nuits déjà bien difficiles en fin de grossesse.

1/6 - Un jus de citron tous les matins

Contre les remontées acides, prenez l'habitude de boire un demi citron pressé dans de l'eau à température ambiante le matin à jeun. Les acides du citron deviennent alcalinisants une fois dans l'estomac.

2/6 - Le jus de pomme-de-terre

Râpez une pomme de terre crue, puis prélevez son jus en la pressant dans un tamis ou une gaze. Ajouter un demi-verre d'eau si le résultat semble trop épais et une cuillerée à café de miel pour adoucir le goût. Boire avant chaque repas.

3/6 - Le gingembre... en huile essentielle

Sur un quart de morceau de sucre ou dans 1 cuillerée à café de miel, verser 1 goutte d'huile essentielle de gingembre et 1 goutte d'huile essentielle de menthe. Ce traitement peut être poursuivi quelques jours pour calmer le feu, à condition de ne pas dépasser 4 prises par jour.

4/6 - Les graines d'anis et de cumin

Pour bien digérer et éviter les reflux, après chaque repas, mastiquez puis avalez un mélange de graines d'anis, de cumin et/ou de cardamome.

5/6 - L'argile blanche

Verser 1 cuillère à café d’argile blanche dans un verre d’eau avec une cuillère en bois. Laisser reposer la nuit et ne boire que l’eau (l'argile repose au fond du verre) chaque matin au réveil, pendant 7 jours. Le 8e jour, mélanger l’argile et l’eau afin de boire la totalité. À renouveler si nécessaire pendant 3 semaines.

6/6 - Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est connu pour neutraliser l'excès d'acidité. Mélangez une demi-cuillerée à café de bicarbonate de soude alimentaire dans un verre d'eau tiède, avec un trait de jus de citron (pour limiter l'effervescence dans l'estomac). A prendre avant les repas.