Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action la direction générale de la protection civile organise une manœuvre d'envergure, regroupant les équipes d'intervention spécialisées GRIMP (Groupe de reconnaissance et d’intervention en Milieux Périlleux), CYNO (Unité cynophile de recherche et de sauvetage), SAV (Sauvetage en milieu aquatique) et le groupement aérien. Cette manœuvre sous la supervision des cadres de la Direction Générale de la protection civile, en présences des autorités locales de la wilaya de Sétif, du 21 au 22 Aout 2024, et s'inscrit dans le cadre de la préparation continue et de l’amélioration des compétences opérationnelles de nos équipes d’intervention spécialisées.

Objectifs de la Manœuvre :

Coordination Inter équipe :

Renforcer la collaboration et la coordination entre les différentes équipes spécialisées, permettant une réponse rapide et efficace en situation d’urgence complexe. Mise en situation réaliste : Simuler des scénarios d’intervention en milieu difficile, incluant des sauvetages en hauteur, la recherche de victimes ensevelies ou égarées, des personnes en situation d’urgence dans des plans d'eau, la gestion des premiers secours en situation critique l’hélitreuillage et l’évacuation médicale héliportée.

• Formation Continue :

Permettre aux équipes de perfectionner leurs compétences techniques spécifiques, tout en testant l'efficacité des procédures d'intervention multi-équipes.

Déroulement de la Manœuvre : La manœuvre comprendra plusieurs phases successives :

1.Scénario de sauvetage en Milieu périlleux :

L’Équipe GRIMP interviendra sur une simulation de sauvetage en hauteur, mettant à l’épreuve les compétences en escalade et en techniques de corde.

2.Intervention de l’Unité Cynophile :

L’équipe CYNO sera déployée pour rechercher et localiser des victimes simulées, démontrant l’efficacité des chiens de recherche dans des conditions difficiles.

3.Intervention en milieu aquatique :

Les équipes SAV interviendront pour le sauvetage d’estivant faisant du canoë en difficulté.

4. Prise en Charge Médicale:

Le Secours médicalisé interviendra pour fournir les premiers secours aux victimes retrouvées, simulant des situations d’urgence médicale où chaque seconde compte.

5. Intervention de l’unité aérienne un hélicoptère de sauvetage procédera à l’hélitreuillage et l’évacuation médicale héliportée . Participants et Public : Cette manœuvre rassemblera plus de 200 spécialistes, incluant des officiers évaluateurs, des sauveteurs spécialisés, des maîtres-chiens, du personnel médical (07 équipes de chaque spécialité), une équipe du groupement aérien et une équipe logistique de la protection civile et verra également la participation d’associations et de club de sport nautique.

F. Yanis