Les athlètes algériens du handisport comptent réaliser aux 17es Jeux Paralympiques (28 août- 8 septembre 2024) de Paris, un meilleur parcours que celui de la dernière édition à Tokyo-2020, où l'Algérie avait remporté 12 médailles (4 or, 4 argent, 4 bronze) et obtenu une honorable 28è place au tableau final sur 87 pays médaillés.

Les vingt-six (26) athlètes qui composent la délégation sportive algérienne partagent cette ambition de briller à l'occasion des joutes paralympiques: 20 en para-athlétisme dont six filles, 3 en para-powerlifting dont une fille, deux en para-judo et un en para-canoé, après une préparation intense et une grande rigueur dans le travail. "Ils sont actuellement parmi nos meilleurs atouts dans les quatre disciplines. Ils sont en mesure de relever le défi et honorer le handisport national, arabe et africain", a indiqué à l'APS, le Directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha. Emmenés par des champions du monde en titre: Athmani Skander-Djamil (200m et 400m), Safia Djelal (poids/F57) et Nassima Saifi (disque/F57), entre autres, les paralympiens algériens sont en mesure de rivaliser avec les meilleurs du gotha mondial et réaliser de belles performances.

"On est à Paris en conquérant et dans le but de réaliser la moisson la plus satisfaisante possible", a assuré de son côté, le chef de la délégation et président de la Fédération algérienne handisport (FAH), Sid Ahmed Elasri.

En prévision de ces 17es joutes Paralympiques, les représentants algériens ont effectué une préparation "adéquate et des plus satisfaisantes" depuis plus de deux années, bénéficiant de plusieurs stages de perfectionnement à Alger et à l'étranger, ponctués par des compétitions qui ont permis aux athlètes de jauger leur niveau, améliorer leurs performances et surtout prendre part dans de bonnes conditions aux différentes compétitions qualificatives aux JP-2024.

Ces regroupements de préparation et précompétitifs dont l'objectif était de maintenir la forme des athlètes, réajuster les charges d'entraînement et améliorer les performances, ont permis aux sélectionnés de parfaire leur préparation pour être au top niveau le jour J.

"Le chemin des qualifications était long et difficile, on a donné la chance à toutes les sélections engagées. Un travail spécifique a été concocté pour les athlètes qualifiés afin de leur réunir les meilleures conditions de préparation, avec l'accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports", a expliqué le DTN.

Dans le groupe des athlètes qualifiés aux JP-2024, figurent d'anciens cadors habitués au grands rendez-vous mondiaux, mais aussi d'autres qui seront à leurs premiers Jeux Paralympiques, à l'image d'Abdelhak Missouni (massue/F32), Fakhreddine Thelaidjia (100m et 400m/T36), Benallou Bakhta (javelot/F13).

"Epaulés et encouragés par nos athlètes chevronnés à l'instar de Baka, Medjmedj, Nouioua et Boudjadar, les nouveaux athlètes possèdent le potentiel de champions et participeront aux joutes de Paris sans pression, et pourront nous réserver de belles surprises", a indiqué le président de l'instance fédérale.

Et d'enchainer: "Nos deux para-judokas, les trois para-powerlifteurs, ainsi que le pagayeur Brahim Guendouz qui s'est brillamment qualifié aux JP-2024, en remportant la médaille de bronze 200 mètres KL3 des Mondiaux (para-canoë) de Duisburg en Allemagne, sont également bien décidés à jouer à fond leurs chances à Paris".

La liste des athlètes algériens qualifiés pour JP-Paris 2024:

Para-athlétisme:

Athmani Skander Djamil, Berrahal Mohamed, Nouioua Samir, Baka Abdellatif, Hamdi Sofiane), Thelaidjia Fakh Eddine, Krai Abdelkrim, Didane Mokhtar, Mehideb Ahmed, Bahlaz Lahouari, Ferhah Walid, Missouni Abdelhak, Kardjena Kamel, Saifi Nassima, Gasmi Mounia, Benallou Bakhta, Djelal Safia, Hamri Lynda, Medjmedj Nadia, Boudjadar Asmahane.

Para-Powerlifting: Hocine Bettir (-65kg), Beyour Hadj Ahmed (- 49kg), Guerioua Samira (- 45kg).

Para-Judo: Bouameur Abdelkader (-60kg/J1) et Ouldkouider Ishak (-60kg/J2).

Para-Canoë: Guendouz Brahim (Kayak/KL3 200m).

Le programme complet des athlètes algériens

Programme de compétition des 26 athlètes algériens engagés aux Jeux paralympiques de Paris (28 août-8 septembre), dans quatre disciplines: le para-athétisme (20 athlètes), le para-poserlifting (3 athlètes), le para-judo (2 athlètes) et le par-canoé (1 athlète):

Le programme en heure algérienne:

30/08/2024:

Gasmi Mounia (Massue) - F32 : Finale 18:10

31/08/2024:

Benallou Bakhta (Javelot) - F13 : Finale 09:00

Saifi Nassima (Disque) - F57 : Finale 09:08

Djelal Safia (Disque) - F57 : Finale 09:08

Nouioua Samir (1500m Hommes ) - T46 : Finale 09:58

Mehideb Ahmed (Massue) - F32 : Finale 18:05

Bahlaz Lahouari (Massue) - F32 : Finale 18:05

Ferhah Walid (Massue) - F32 : Finale 18:05

Missouni Abdelhak (Massue) - F32 : Finale 18:05

01/9/2024:

Hamri Lynda (Longueur) - F12 : Finale 09h00

Athmani Skander Djamil (100m) - T13 : 1er tour 10:45

Berrahal Mohamed (Disque) - F52 : Finale 18:24

Athmani Skander Djamil (100m) - T13 : Finale 18h45

02/9/2024:

Baka Abdellatif (1500m) - T13 : 1er tour 09h52

03/9/2024:

Medjmedj Nadia (Javelot) - F56 : Finale 09h05

Baka Abdellatif (1500m) - T13 : Finale 09h17

Berrahal Mohamed (200m) - T52 : Finale 09h45

Hamdi Sofiane (400m) - T37 : 1er tour 10h16

Thelaidjia Fakh Eddine (400m) - T36: Finale 10h54

Mehideb Ahmed (poids) - F32 : Finale 18h17

Bahlaz Lahouari (poids) - F32 : Finale 18h17

04/9/2024:

Hamdi Sofiane (400m) - T37 : Finale 10h05

Beyour Hadj Ahmed (para-powerlifting) - 49kg : Finale 11h00

Guerioua Samira (para-powerlfting) - 45kg : Finale 16h00

Gasmi Mounia (poids) - F32 : Finale 18h00

Baka Abdellatif (400m) - T13 : 1er tour 19h22

Athmani Skander Djamil (400m) - T13: 1er tour 19h22

05/9/2024:

Bouameur Abdelkader (para-judo) -60kg/J1 : 8es de finale 09h06

Ouldkouider Ishak (para-judo) -60kg/J2 : 8es de finale 09h06

Saifi Nassima (poids) - F57 : Finale 09h14

Safia Djelal (poids) - F57 : Finale 09h14

Baka Abdellatif (400m) - T13 Finale 09h17

Athmani Skander Djamil (400m) - T13 Finale 09h17

Bouameur Abdelkader (para-judo) -60kg/J1 : 1/4 de finale 09h30

Ouldkouider Ishak (para-judo) -60kg/J2 : 1/4 de finale 09h30

Bouameur Abdelkader (para-judo) -60kg/J1 : 1/2 finale 10h54

Ouldkouider Ishak (para-judo) -60kg/J2 : 1/2 finale 10h54

Bouameur Abdelkader (para-judo) -60kg/J1 : Finale 15h38

Ouldkouider Ishak (para-judo) -60kg/J2 : Finale 17h26

Bettir Hocine (para-powerlifting) - 66kg : Finale 17h35

Boudjadar Asmahane (poids) - F33 Finale 18h40

06/9/2024:

Guendouz Brahim (para-canoé) - Kayak (KL3) 200m séries 09h40

Krai Abdelkrim (1500m) - T38 : 1er tour 18h42

Hamdi Sofiane (200m) - T37 : 1er tour 19h19

Didane Mokhtar (100m) - T36 : 1er tour 19h33

Thelaidjia Fakheddine (100m) - T36 : 1er tour 19h33

Berrahal Mohamed (100m) - T51 : Finale 20h06

07/9/2024:

Hamdi Sofiane (200m) - T37 : Finale 09h40

Guendouz Brahim (para-canoé) - Kayak (KL3) 200m 1/2 finale 09h42

Didane Mokhtar (100m) - T36 : Finale 09h50

Thelaidjia Fakheddine (100m) - T36 : Finale 09h50

Guendouz Brahim (para-canoé) - Kayak (KL3) 200m Finale A 11h18

Kardjena Kamel (poids) - F33 : Finale 18:04

Krai Abdelkrim (1500m) - T38 : Finale 18:12.