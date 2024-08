L'USM Alger s'est neutralisée avec l'Entente de Sétif 1-1 (mi-temps 1-0) en amical de préparation, disputé vendredi après-midi en Tunisie, dans le cadre d'un stage bloqué, en prévision de la nouvelle saison sportive 2024-2025. Les Rouge et Noir ont ouvert le score par l'attaquant Ismaïl Belkacemi, sur pénalty à la 39e minute de jeu, et c'est également sur pénalty qu'a égalisé l'ex-usmiste Akram Djahnit en toute fin de rencontre.

Dans le cadre de ce stage de préparation en Tunisie, l'USMA a déjà disputé trois matchs amicaux, respectivement contre les équipes locales de l'AS Gabès et le MR Beslimane, ainsi que le nouveau promu en Ligue 1 algérienne, l'ES Mostaganem.

La première rencontre s'était soldée par un nul vierge contre l'AS Gabès (0-0), alors que Ben Mazouz avait permis aux Rouge et Noir de remporter une courte victoire (1-0) contre le MR Beslimane.

Lors de son troisième match amical, l'USMA a commencé par être menée (2-0) devant l'ES Mostaganem, sur des buts inscrits par Akram Bibi et Chakib Aoudjane, avant de réduire le score par Belkacemi en deuxième mi-temps, pour un score final de deux buts à un.

Deux autres matchs amicaux sont inscrits au programme des Algérois pendant ce stage en Tunisie. Le premier contre la JS Saoura, le mardi 27 aout, et le seconde le lendemain, mercredi 28 août, contre l'autre nouveau promu en Ligue 1 algérienne, l'Olympique Akbou.

L'USM Alger se trouve depuis mercredi dernier en Tunisie, où elle a jeté son dévolu sur la station balnéaire de Tabarka pour effectuer un stage bloqué de 18 jours. Ayant réussi un recrutement qualitatif pendant le mercato estival, le club de Soustara ambitionne de réaliser une bonne saison 2024-2025, aussi bien sur le plan national que continental, car outre la Ligue 1 Mobilis et la Coupe d'Algérie, il est engagé en Coupe de la Confédération Africaine (CAF). De son côté, l'ES Sétif poursuit ses matchs de préparation en Tunisie en prévision de la nouvelle saison. Les Sétifiens avaient disputé auparavant deux matchs amicaux contre respectivement le Club africain (0-0) et EGS Gafsa (1-1).

Avant de rallier la Tunisie, les coéquipiers de Salah-Eddine Bouchama ont effectué un stage d'une semaine à Tikjda (Bouira), sous la conduite du nouvel entraîneur et enfant du club Réda Bendriss, qui a succédé au Tunisien Ammar Souayah, dont le contrat n'a pas été prolongé. Pour rappel, le coup d'envoi du championnat national de la Ligue 1 est prévue le 21 septembre prochain.

La JSK accrochée par Al-Muharraq SC du Bahreïn (1-1)

La Jeunesse Sportive de Kabylie s'est neutralisée (1-1) avec Al-Muharraq SC du Bahreïn, en match amical de préparation, disputé samedi après-midi en Turquie.

Les Canaris ont ouvert le score dès la huitième minute de jeu, par l'intermédiaire de leur nouvelle recrue Aymen Abdelaziz Lahemri, qui a réussi à tromper le gardien adverse d'un tir à bout portant, avant de concéder l'égalisation bahreïnie signée Ibrahim Saâda, juste avant la fin de la première mi-temps.

Il s'agit du deuxième match amical pour les Canaris depuis leur arrivée en Turquie, où ils se trouvent depuis le 16 août courant, pour leur deuxième stage de préparation d'avant saison et qui s'étendra jusqu'au premier septembre.

Lors du premier match amical, les Canaris l'avaient emporté (2-1) contre le club de Turgutluspor, sociétaire de la 4e Division turque, grâce aux réalisations d'Adam Redjem (57e) et Akhrib Lahlou (77e).

Toujours dans le cadre de ce stage précompétitif en Turquie, la JSK disputera deux autres matchs amicaux les 27 et 30 août courant, respectivement contre les Emiratis d'Al Thaid et les Qataris d'Al Bidda SC.

La JSK avait repris les entraînements à Tizi-Ouzou avant de se rendre à Alger, pour effectuer son premier stage de préparation. C'était au niveau de l'Ecole Supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) à Aïn Bénian.

La Direction du club a confié les commandes techniques de l'équipe seniors au technicien algérien Abdelhak Benchikha, assisté dans sa tâche par les entraîneurs adjoints Mohamed Lacet et Farid Zemiti.

En matière de recrutement, la JSK a été l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, avec l'arrivée de plusieurs nouvelles recrues, dont le gardien de but Gaya Merbah, les défenseurs Mohamed Amine Madani, Mohamed Réda Hamidi, et Idir Mokeddem, ainsi que le milieu offensif Aïmen Abdelaziz Lahmeri, le milieu de terrain malien Sadio Kanouté, et l'attaquant Burkinabé Djibril Ouattara .

L'actionnaire majoritaire du club, ATM Mobilis, a décidé de mettre le paquet pour permettre à l'équipe de jouer les premiers rôles lors du prochain exercice, d'autant que le dernier titre de champion remonte à 2008, alors que la dernière Coupe d'Algérie avait été remportée en 2011.

Lors du précédent exercice, la JSK avait terminé à la 6e place au classement final. Elle débutera la nouvelle saison à domicile face au champion d'Algérie en titre, le MC Alger.