Le CR Belouizad accueillera ce soir à (20h00) l'AC Léopards du Congo Brazzaville au stade Mustapha Tchaker de Blida. Cette rencontre comptant pour le match retour du premier tour préliminaire de la Ligue des champions devait initialement se tenir hier soir à Blida.

Le coach belouizdadi avait d’ailleurs tenu une réunion, mercredi, au cours de laquelle il a demandé à ses joueurs de faire abstraction de ce qui s’est passé et de se projeter sur le match de ce soir qui peut d’ores et déjà se révéler décisif pour la suite du parcours du club en Ligue des champions.

D’ailleurs, le CRB n’a rien changé à ses plans initiaux. Le match se jouera dans le même stade et à la même heure. Seule la date et éventuellement les conditions météorologiques ont changé.

Invaincu jusqu’ici aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions, le CRB va devoir maintenir la même cadence. Une victoire, ce soir, face à AC léopard du Congo est plus qu’indispensable si le club de Laâkiba veut aborder ce match retour au stade Mustapha Tchaker de Blida avec moins de stress et plus de certitudes. En principe, le CRB est dans des meilleures .Par ailleurs, et c’est une information de grande importance, la rencontre du Chabab face à la formation de l’AC Léopards se jouera donc bel et bien au stade Mustapha-Tchaker.

D’ailleurs, la rencontre se jouera officiellement à huis clos ce soir au stade Mustapha Tchaker de Blida. Les responsables du CR Belouizdad ont tout essayé pour convaincre les autorités mais comme l’indique le communiqué, le huis clos a été annoncé pour des raisons qui dépassent totalement les dirigeants.

Cette nouvelle a dépité les supporters qui espéraient pouvoir assister à la rencontre et d’ailleurs, ces derniers ne comprenaient pas vraiment les raisons d’une telle décision. Le plus important dans toute cette histoire, c’est que le CRB va devoir continuer à travailler et à faire le nécessaire pour que tout se déroule bien durant cette rencontre du match retour pour gagner cette deuxième manche et se préparer pour le second tour préliminaire de la compétition africaine.

F. Y.