L'USM Alger, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé vendredi avoir officiellement recruté l'attaquant sénégalais Sékou Gassama, âgé de 29 ans et qui évoluait l'an dernier dans le championnat chypriote.

"Welcome Sékou Gassama" a publié le club algérois sur ses réseaux sociaux, accompagnant cet écrit d'une photo du joueur, arborant le maillot Rouge et Noir. Cependant, le club n'a pas précisé la durée du contrat.

Mesurant 1.90 pour un poids de 88 kilos, Sékou Gassama évoluait l'an dernier sous les couleurs d'Anothosis Famagusta, dans le championnat chypriote. Pendant la saison 2022-2023, il a porté les couleurs du Racing Santander, en Espagne, où il avait disputé 16 matchs, dont 11 comme titulaire, et pendant lesquels il avait inscrit un but et délivré une passe décisive.

Durant sa longue carrière, l'international sénégalais avait défendu les couleurs d'autres clubs espagnols, notamment, Valladolid et Malaga. Il sera probablement un atout offensif non négligeable pour le club de Soustara, qui ambitionne de jouer les premiers rôles cette année, aussi bien sur le plan national que continental, car engagé dans la coupe de Confédération de la CAF.

Le club de la capitale avait déjà renforcé son effectif lors du mercato estival en cours par des joueurs talentueux, notamment, le latéral gauche Lyès Chetti, les défenseurs centraux Imadeddine Azzi et Kévin Mondeko, ainsi que les milieux offensifs Houssam-Eddine Ghacha, le Nigérian Wale Musa Ali et le Congolais Glody Likonza.

Dirigé par l'entraîneur tunisien Nabil Maloul, le club se trouve actuellement Tabarka (Tunisie) pour un stage de préparation d'avant-saison, pendant lequel il devrait disputer plusieurs matchs amicaux.