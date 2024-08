Un trio arbitral algérien sous la conduite de Mustapha Ghorbal officiera la rencontre Côte d'Ivoire - Zambie prévue le 6 septembre prochain à 20h00 au stade de la Paix de Bouake, pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN2025, groupe G.

Le directeur de jeu algérien Ghorbal, sera assisté de ses deux compatriotes, Mokrane Gourari et Abbes Akram Zerhouni. Le quatrième arbitre est également algérien Lotfi Bekouassa. L'assesseur des arbitres est le gabonais Bimbyo Patrick James. Outre la Côte d'Ivoire (championne d'Afrique en titre) et la Zambie, le groupe G compte également la Sierra Leone et le Tchad. Les deux premiers de la poule se qualifient à la phase finale de la CAN 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.