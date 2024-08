La sélection algérienne de football des moins de 17 ans est entrée en regroupement jeudi après-midi au village méditerranéen d'Oran pour un stage bloqué qui se poursuivra jusqu'au 30 août courant, dans la perspective de préparer le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) et qui sera qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie d'âge.

A leur arrivée village méditerranéen d'Oran, les joueurs se sont contentés d'une séance de décrassage et ce n'est que vendredi qu'ils sont passés aux choses sérieuses, avec entre autres un programme de préparation biquotidien.

La première séance d'entraînement effectuée dans la matinée était principalement axée sur l'aspect physique, alors que la deuxième séance est prévue en fin d'après midi et sera consacrée à l'aspect technico-tactique.

"Ce regroupement sert à préparer les joueurs en vue de leur participation à un tournoi amical, prévu du 1er au 9 septembre prochain en Côte d'Ivoire, et qui servira à son tour de préparation pour le tournoi UNAF des U17", a détaillé la Fédération algérienne de football (FAF) dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

Dirigée par l'entraîneur Aziz Lahoussine, la sélection nationale des U17 a effectué un premier stage de préparation du 7 au 14 juillet dernier à Alger, et elle avait concédé deux défaites dans des matchs amicaux contre la sélection soudanaise des moins de 20 ans.

La dernière compétition officielle à laquelle avait participé la sélection nationale des U17 était la Coupe d'Afrique des nations de 2023, disputée du 29 avril au 19 mai en Algérie, et pendant laquelle elle a été éliminée en quarts de finale, ratant l'occasion de se qualifier au Mondial de la catégorie, disputé du 10 novembre au 2 décembre 2023 en Indonésie. Depuis, la FAF a lancé plusieurs opérations de prospection, avec l'objectif de détecter de nouveaux jeunes talents au niveau des différentes régions du pays, pour la constitution d'une nouvelle sélection. Aziz Lahoussine, qui a dirigé la saison dernière l'équipe U19 de l'USM Alger a pour mission de qualifier l'équipe nationale des U17 à la prochaine CAN, prévue en 2025, et dont les qualifications se joueront par zones.