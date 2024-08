Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a adressé, samedi, un message de condoléances au Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de l'Etat frère de Palestine, M. Mohammad Mustafa, suite au décès du leader et militant palestinien Farouk al-Qaddoumi, membre du comité central du mouvement Fatah, et du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a indiqué un communiqué du ministère.

"Suite au décès du leader et militant palestinien Farouk al-Qaddoumi, membre du comité central du mouvement Fatah, et du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a adressé ce jour, un message de condoléances au Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de l'Etat frère de Palestine, M. Mohammad Mustafa", lit-on dans le communiqué. M. Attaf a fait part à son homologue palestinien, et à travers lui, à la famille du défunt, et au peuple palestinien frère, de "ses sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter aux frères palestiniens patience et réconfort", ajoute le communiqué. Le ministre a, également, loué les qualités et hauts faits du défunt qui resteront gravés dans la mémoire, telle une lanterne qui éclairera et guidera les générations actuelles et futures, pour poursuivre le processus de libération et réaliser le projet national palestinien dans son intégralité, à travers l'établissement d'un Etat Palestinien indépendant et souverain avec Al-Qods Echarif comme capitale".