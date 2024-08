La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, vendredi dans un communiqué, le lancement "d'un service de qualité", permettant à ses clients l'achat de bagages supplémentaires, passant du système de poids à un système par pièces, dans le cadre de la nouvelle politique de marketing adoptée par la compagnie aérienne.

La compagnie nationale aérienne a précisé que "les passagers à bord des avions Air Algérie sont autorisés à transporter des bagages selon la tarification indiquée sur le billet réservé, à condition que le poids du bagage ne doit pas dépasser 23 kg et le bagage à main est limité à 5-10 kg en fonction du type d'avion, tout en se conformant aux normes établies pour cette opération", précise le communiqué. Afin d'assurer "le meilleur confort" pour ses clients, "Air Algérie offre à ses clients, la possibilité d'acheter des bagages supplémentaires selon le poids autorisé dans l'avion et ce à des prix préférentiels et compétitifs".

"Le voyageur ayant acheté des bagages supplémentaires mais sans les utiliser lors du vol, peut reporter l'utilisation de ce service, pour une durée allant jusqu'à 12 mois, sans possibilité de remboursement des montants versés", explique-t-on dans le communiqué.

L'achat de bagages supplémentaires peut être effectué auprès des agences d'Air Algérie ou bien sur le site officiel, l'application mobile, le centre d'appel ou auprès des agences privées agréées. La tarification des bagages supplémentaires réservés 24 heures avant le vol diffère de celle à la réservation après cette période. La nouvelle prestation comprend également les bagages particuliers, comme les instruments de musique et les articles de sport, et ce selon les mêmes conditions de poids et de dimensions, précise Air Algérie dans son communiqué.

Pour les animaux de compagnie, leur poids ne doit pas dépasser 6 kg lors de leur transport en cabine et 23 kg lors de leur transport en soute. Les clients d'Air Algérie peuvent également bénéficier du service du poids supplémentaire de 23 kg à 32 kg sur les pièces autorisées et les pièces supplémentaires, a conclu la même source.