M. Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a tenu vendredi, dans le cadre du 9e jour de la campagne électorale de la présidentielle du

7 septembre, des rencontres de proximité dans les wilayas de Mostaganem, Relizane, Ain Defla et Chlef, durant lesquelles il a échangé avec les citoyens, les appelant à choisir le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune au regard des acquis réalisés dans plusieurs secteurs.

Dans la wilaya de Mostaganem, M. Merad a affirmé, lors d'une rencontre avec les citoyens au siège de la coordination de wilaya de la campagne, que M. Abdelmadjid Tebboune s'engage, une fois élu pour un second mandat présidentiel, à ce que les 5 prochaines années soient "purement économiques, ce qui fortifiera et protégera notre pays, gardera notre tête toujours haute et renforcera notre décision souveraine et notre défense des peuples palestinien et sahraoui".

"Tout le monde est convaincu et connait ce que M. Tebboune a accompli en 5 années, notamment la réhabilitation de la dignité de l'Algérie et des Algériens à travers le programme de prise en charge des zones d'ombre, qui a comporté plus de 30.000 opérations de développement au profit de 13.000 zones, permettant aux citoyens de vivre dans la dignité et l’égalité des chances", a-t-il poursuivi.

Après avoir affirmé que "le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune est l'homme le plus apte pour la période à venir", M. Merad a appelé les citoyens à "se mobiliser et à participer fortement à l'élection présidentielle", soulignant que "voter fortement en faveur de M. Tebboune est un message pour partir sur une base solide et une meilleure réponse aux ennemis de l'Algérie".

Animant une activité de proximité qui l’a réuni avec les représentants du mouvement associatif à la place publique de la ville d’Oued Rhiou dans la wilaya de Relizane, M. Merad a souligné que "M. Abdelmadjid Tebboune va revoir, une fois réélu pour un second mandat, le découpage administratif et territorial, ce qui permettra la création de nouvelles wilayas pour rapprocher le citoyen du centre de décision". "La révision du découpage administratif, qui s’inscrit dans le programme électoral du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, permettra la création de dizaines de nouvelles wilayas, en plus de la promotion de plusieurs regroupements d’habitat en communes à pleines prérogatives, ce qui réduira les souffrances des citoyens et leur assurera une prise en charge optimale de leurs préoccupations quotidiennes", a-t-il déclaré.

Dans la wilaya de Chlef, lors d'une rencontre avec la société civile, Brahim Merad a appelé à soutenir le candidat indépendant avec une intense activité de proximité, en expliquant le programme électoral de M. Abdelmadjid Tebboune au citoyens.

Il a souligné que le candidat indépendant s'engage à poursuive les efforts de développement local avec l'instauration d'un équilibre entre les différentes régions du pays, avec une révision profonde du découpage administratif et territorial et des Codes communal et de wilaya pour corriger les manquements. Par ailleurs, dans la ville de Miliana (wilaya d'Ain Defla), où il a tenu une rencontre de proximité avec des citoyens à la Place publique "24 février", le directeur de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné que "la politique de M. Abdelmadjid Tebboune s'appuiera, s'il sera réélu pour un second mandat, sur le soutien à l'économie pour instaurer un Etat moderne à la hauteur des attentes des citoyens".

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "s'emploiera également à construire un Etat dont la voix résonnera à l'international", a ajouté M. Merad, en soutenant que "ces positions courageuses de M. Abdelmadjid Tebboune nous dictent de le soutenir et d'être à ses côtés", sans oublier son attachement à "garantir l'équilibre de développement entre toutes les régions du pays pour désenclaver les populations".

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est porteur d'une vision stratégique claire pour un développement global au sud du pays (Yahi)

Le Secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi a affirmé, vendredi soir à Touggourt, que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est porteur d'une vision stratégique claire pour la réalisation d'un développement global dans le sud du pays.

Lors d'un meeting populaire animé au niveau de l'Institut national spécialisé de formation professionnelle "Hocine Merkhoufi", au 9e jour de la campagne électorale, M. Yahi a souligné que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune porte dans son programme "une vision stratégique claire pour un développement global dans le sud", ce qui requiert, a-t-il dit, "de soutenir massivement ce projet national ambitieux pour renforcer le processus de développement dans le Sud et dans toutes les régions du pays".

"Le Sud bénéficie d'un intérêt particulier dans le programme du candidat indépendant, visant à réaliser une révolution économique et agricole dans la région et à en faire une locomotive de développement de l'économie nationale grâce aux potentialités et aux richesses considérables qu'elle recèle", a-t-il ajouté.

Le SG du RND a en outre souligné que "les régions du Sud ont connu, lors du premier mandat du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, un bond remarquable en matière de développement dans divers domaines", à travers "de nombreuses réformes, décisions et mesures efficaces, à l'instar du découpage administratif régional au Sud, qui a permis une relance et un développement équilibré notables dans ces régions". A cette occasion, M. Yahi a rappelé les acquis obtenus en matière de développement au cours du premier mandat présidentiel du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que les efforts diplomatiques et les positions honorables de l'Algérie en faveur des questions palestinienne et sahraouie. Il a également affirmé que sa formation politique soutient le candidat indépendant afin de parachever le processus de réformes et de préserver les acquis obtenus, appelant les citoyens à se rendre massivement aux urnes et à voter pour M. Abdelmadjid Tebboune le 7 septembre prochain.

Bengrina appelle à préserver les acquis réalisés par M. Abdelmadjid Tebboune

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, vendredi depuis la wilaya de Médéa, à préserver les acquis réalisés par le candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son premier mandat, et œuvrer à la poursuite du processus d’édification de l’Algérie nouvelle.

S’exprimant lors d’un meeting populaire au centre culturel de la ville de Ain-Boucif, au 9e jour de la campagne électorale, le président du mouvement El-Bina a souligné l'importance de "veiller à la préservation des acquis réalisés par M. Abdelmadjid Tebboune durant son premier mandat et œuvrer, ensemble, à la poursuite du processus d’édification de l’Algérie nouvelle".

Il a appelé à "consolider ces acquis en se mettant au service du pays, à transcender les divergences et s’éloigner des discours qui fragilisent le tissus social".

M. Bengrina a réitéré, par ailleurs, son appel aux citoyens pour qu’ils se rendent en masse aux urnes le 7 septembre et voter pour le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de lui permettre de "parachever le processus d'édification de l'Algérie nouvelle".

Choisir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle (Bengrina)

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, vendredi depuis Djelfa, à participer massivement à la présidentielle du 7 septembre et à choisir le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune pour poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle.

Lors d'un meeting populaire à l'office communal de la culture et du tourisme "Mohamed Zitouni" à Djelfa, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle, M. Bengrina a précisé que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune bénéficiait d'un large soutien populaire "grâce à son expérience qui l'habilite à diriger le pays et à poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle". Après avoir évoqué les principaux acquis réalisés lors du premier mandat présidentiel, tels que la prise en charge des zones d'ombres, la promotion de la place de l'Algérie à l'international et le soutien aux causes justes dans le monde, M. Bengrina a indiqué que le programme électoral de M. Abdelmadjid Tebboune est porteur "davantage d'aspirations, dont l'amélioration du quotidien du citoyen".

Il a affirmé que son parti soutient M. Abdelmadjid Tebboune, en tant que "meilleur choix avec l'appui des élites politiques car convaincues que c'est l'homme qui bénéficie d'un large soutien populaire", grâce à "son parcours dans l'édification de l'Algérie nouvelle". Le président du mouvement El-Bina s'est félicité "des positions honorables" de l'Algérie sur la scène internationale, appelant à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre prochain afin de "parachever le processus d'édification du pays".

Le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est "le meilleur pour préserver la stabilité du pays" (Benbaïbeche)

Le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, a considéré, vendredi à Skikda, que le programme du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, est "le meilleur pour préserver la stabilité du pays et assurer son progrès".

M. Benbaïbeche, qui animait un meeting populaire, au 9ème jour de la campagne électorale de l’élection présidentielle du 7 septembre, a déclaré que l’appel de son parti à voter en faveur du programme électoral de M. Abdelmadjid Tebboune "découle de sa conviction qu’il s’agit du meilleur programme pour préserver la stabilité du pays et assurer son progrès dans tous les domaines". Le président du parti El Fadjr El Djadid a précisé que sa formation politique "s’efforce de mobiliser les électeurs pour qu’ils donnent leurs voix au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune", car, a-t-il souligné, "son programme, fondé sur la lutte contre la corruption, accorde également une grande attention aux catégories les plus vulnérables et à la poursuite des réformes économiques qui sont conformes aux aspirations du peuple algérien". M. Benbaïbeche a appelé les citoyens à voter massivement, le 7 septembre, pour envoyer ce "message fort" au monde : "le peuple algérien est mobilisé derrière les institutions de son Etat".